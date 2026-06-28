Sudáfrica vs. Canadá, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido
El duelo que inicia los playoffs de la copa se juega en el estadio de Los Ángeles
¡Se juega!
En Los Ángeles, se miden Sudáfrica ante Canadá, en uno de los duelos de los 16avos del Mundial 2026. En caso de empate en el tiempo regular, habrá 30 minutos de alargue. Si la igualdad continúa, se definirá por penales. Quien se quede con este cruce esperará al ganador de Países Bajos-Marruecos. Joao Pinheiro, de Portugal es el árbitro principal y el español Carlos Del Cerro Grande, está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Se desplegaron las banderas en el campo de juego, salieron juntos desde el túnel, y Sudáfrica y Canadá ya están en el campo de juego del estadio de Los Ángeles. En instantes, los equipos se alinearán alrededor del círculo central y sonarán los himnos de cada país. Luego se llevará a cabo el sorteo entre los capitanes: Williams, por el lado de los africanos, y Eustáquio, en los americanos.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambas selecciones ya se metieron en los vestuarios del estadio de Los Ángeles tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Una costumbre
La alegría africana fue manifestada por los jugadores de la selección de Sudáfrica en su arrimo al estadio de Los Ángeles. Con mucho ritmo y buena onda, la delegación se bajó del micro que los trasladó y se metió en los vestuarios cantando y bailando.
🇿🇦 ¡SUDÁFRICA LLEGA AL ESTADIO, CON TODA LA ONDA!— 351 Deportes (@351Deportes) June 28, 2026
🤔 ¿Continuará haciendo historia el equipo africano? pic.twitter.com/lpdHUaraI3
Algunos datos
Muchos fanáticos sudafricanos se hacen presente en Los Ángeles. Por su parte, Canadá, también tiene a sus hinchas, pero con la particularidad de que será la primera vez que un anfitrión juegue fuera de su país en un Mundial. No les sucedió ni a Corea del Sur ni a Japón en 2002.
Además, es la primera vez que estas dos selecciones juegan en una instancia de eliminación directa. Los sudafricanos, en su cuarta participación, quedaron eliminados en la etapa de grupos de 1998, 2002 y 2010. Los americanos, en lo que es su tercer mundial no lograron avanzar a los playoffs ni en 1986 ni en 2022.
La entrada en calor
Los futbolistas de Sudáfrica y de Canadá salieron al campo de juego del estadio de Los Ángeles para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro en el que ambos tendrán su debut en el Mundial 2026.
Equipos confirmados
Para medirse ante Canadá, estos son los elegidos por Hugo Bross, entrenador de Sudáfrica: Williams; Mudau, Mbozaki, Ime Okon y Modiba; Sithole y Mokoena; Maseko, Mofokeng y Appollis; Makgopa.
Jesse Marsch, entrenador de la selección canadiense, eligió a los siguientes futbolistas para medirse ante los africanos: Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito y Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba y Millar; Joathan David y Oluwaseyi.
Un escenario imponente
Sudáfrica y Canadá jugarán en el estadio de Los Ángeles. Su construcción fue finalizada en el año 2020 y es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, equipos de fútbol americano de la NFL. Tiene una capacidad para 70.000 y además posee techo. Esta cancha recibió partidos de la Copa América del 2024 y para esta copa del mundo ya se disputaron cinco encuentros y restan el duelo de este domingo y dos partidos más (España - Austria y un cruce de cuartos de final).
Terna portuguesa y presencia argentina
El árbitro principal es Joao Pinheiro y lo acompañarán sus compatriotas Bruno Jesús (asistente 1) y Luciano Maia (asistente 2). En el VAR estará el español Carlos Del Cerro Grande y el argentino Hernán Mastrángelo será uno lo los que lo acompañará.
Cómo se clasificaron
La selección africana formó parte de la zona A y no empezó bien el Mundial. Cayó 2-0 ante México en el duelo que abrió el Mundial y sufrió la expulsión de dos jugadores (Sithole y Zwane). Su estadía continuó contra República Checa. Comenzó perdiendo, pero lo igualó 1 a 1 y se despertó su ilusión. En la última jornada, derrotó a Corea del Sur 1 a 0 y la goleada de México ante los checos lo metió en la próxima instancia.
Por su parte, uno de los anfitriones como es Canadá, estuvo en el Grupo A y en su debut igualó ante Bosnia y Herzegovina 1 a 1. En la segunda jornada desplegó todo su potencial y arrolló a Qatar. Fue goleada 6 a 0 y mucha alegría para los canadienses. La cantidad de goles lo dejó tranquilo en la última fecha, en la que perdió 2 a 1 ante Canadá, pero pudo clasificarse a 16avos.
Cómo ver Sudáfrica vs. Canadá
El partido será transmitido por el canal 1610 de DSports o DGo, por Paramount+, y tambipen por el canal 109 de Flow. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Sudáfrica vs. Canadá
Comenzamos con el minuto a minuto al primer duelo de los 16avos de final del Mundial 2026. Canadá, uno de los anfitriones, se mide ante Sudáfrica. El partido, que abre la instancia de eliminación directa en la copa del mundo se jugará en el estadio de Los Angeles, comienza a las 16 horas de la Argentina y tendrá como árbitro al portugués João Pinheiro.