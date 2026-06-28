Sudáfrica vs. Canadá, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

Muchos fanáticos sudafricanos se hacen presente en Los Ángeles. Por su parte, Canadá, también tiene a sus hinchas, pero con la particularidad de que será la primera vez que un anfitrión juegue fuera de su país en un Mundial. No les sucedió ni a Corea del Sur ni a Japón en 2002.

Los sudafricanos en el estadio de Los Ángeles FRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, es la primera vez que estas dos selecciones juegan en una instancia de eliminación directa. Los sudafricanos, en su cuarta participación, quedaron eliminados en la etapa de grupos de 1998, 2002 y 2010. Los americanos, en lo que es su tercer mundial no lograron avanzar a los playoffs ni en 1986 ni en 2022.