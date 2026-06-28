LA NACION
en vivo

Sudáfrica vs. Canadá, en vivo por el Mundial 2026: minuto a minuto del partido

El duelo que inicia los playoffs de la copa se juega en el estadio de Los Ángeles

Sudáfrica y Canada se miden en Los Ángeles por los 16avos de final
Sudáfrica y Canada se miden en Los Ángeles por los 16avos de finalMolly Darlington - Getty Images North America

¡Se juega!

En Los Ángeles, se miden Sudáfrica ante Canadá, en uno de los duelos de los 16avos del Mundial 2026. En caso de empate en el tiempo regular, habrá 30 minutos de alargue. Si la igualdad continúa, se definirá por penales. Quien se quede con este cruce esperará al ganador de Países Bajos-Marruecos. Joao Pinheiro, de Portugal es el árbitro principal y el español Carlos Del Cerro Grande, está en el VAR.

Los equipos a la cancha

Se desplegaron las banderas en el campo de juego, salieron juntos desde el túnel, y Sudáfrica y Canadá ya están en el campo de juego del estadio de Los Ángeles. En instantes, los equipos se alinearán alrededor del círculo central y sonarán los himnos de cada país. Luego se llevará a cabo el sorteo entre los capitanes: Williams, por el lado de los africanos, y Eustáquio, en los americanos.

Todo listo

Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambas selecciones ya se metieron en los vestuarios del estadio de Los Ángeles tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.

Los futbolistas de Canadá cuando salieron al campo de juego a realizar la entrada en calor
Los futbolistas de Canadá cuando salieron al campo de juego a realizar la entrada en calorEMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una costumbre

La alegría africana fue manifestada por los jugadores de la selección de Sudáfrica en su arrimo al estadio de Los Ángeles. Con mucho ritmo y buena onda, la delegación se bajó del micro que los trasladó y se metió en los vestuarios cantando y bailando.

Algunos datos

Muchos fanáticos sudafricanos se hacen presente en Los Ángeles. Por su parte, Canadá, también tiene a sus hinchas, pero con la particularidad de que será la primera vez que un anfitrión juegue fuera de su país en un Mundial. No les sucedió ni a Corea del Sur ni a Japón en 2002.

Los sudafricanos en el estadio de Los Ángeles
Los sudafricanos en el estadio de Los ÁngelesFRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, es la primera vez que estas dos selecciones juegan en una instancia de eliminación directa. Los sudafricanos, en su cuarta participación, quedaron eliminados en la etapa de grupos de 1998, 2002 y 2010. Los americanos, en lo que es su tercer mundial no lograron avanzar a los playoffs ni en 1986 ni en 2022.

Los canadienses debieron viajar a Estados Unidos para continuar el camino mundialista de su selección
Los canadienses debieron viajar a Estados Unidos para continuar el camino mundialista de su selecciónALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La entrada en calor

Los futbolistas de Sudáfrica y de Canadá salieron al campo de juego del estadio de Los Ángeles para llevar a cabo los movimientos previos al encuentro en el que ambos tendrán su debut en el Mundial 2026.

Equipos confirmados

Para medirse ante Canadá, estos son los elegidos por Hugo Bross, entrenador de Sudáfrica: Williams; Mudau, Mbozaki, Ime Okon y Modiba; Sithole y Mokoena; Maseko, Mofokeng y Appollis; Makgopa.

Jesse Marsch, entrenador de la selección canadiense, eligió a los siguientes futbolistas para medirse ante los africanos: Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito y Laryea; Buchanan, Eustáquio, Saliba y Millar; Joathan David y Oluwaseyi.

Un escenario imponente

Sudáfrica y Canadá jugarán en el estadio de Los Ángeles. Su construcción fue finalizada en el año 2020 y es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, equipos de fútbol americano de la NFL. Tiene una capacidad para 70.000 y además posee techo. Esta cancha recibió partidos de la Copa América del 2024 y para esta copa del mundo ya se disputaron cinco encuentros y restan el duelo de este domingo y dos partidos más (España - Austria y un cruce de cuartos de final).

El Sofi Stadium, denominado Estadio de Los Ángeles durante el mundial
El Sofi Stadium, denominado Estadio de Los Ángeles durante el mundialALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Terna portuguesa y presencia argentina

El árbitro principal es Joao Pinheiro y lo acompañarán sus compatriotas Bruno Jesús (asistente 1) y Luciano Maia (asistente 2). En el VAR estará el español Carlos Del Cerro Grande y el argentino Hernán Mastrángelo será uno lo los que lo acompañará.

El referí Joao Pinheiro durante un partido de la Champions League
El referí Joao Pinheiro durante un partido de la Champions LeagueODD ANDERSEN - AFP

Cómo se clasificaron

La selección africana formó parte de la zona A y no empezó bien el Mundial. Cayó 2-0 ante México en el duelo que abrió el Mundial y sufrió la expulsión de dos jugadores (Sithole y Zwane). Su estadía continuó contra República Checa. Comenzó perdiendo, pero lo igualó 1 a 1 y se despertó su ilusión. En la última jornada, derrotó a Corea del Sur 1 a 0 y la goleada de México ante los checos lo metió en la próxima instancia.

Canadá le subirá el telón a los 16vos de final del Mundial 2026 este domingo, cuando se enfrente a Sudáfrica en Los Angeles
Canadá le subirá el telón a los 16vos de final del Mundial 2026 este domingo, cuando se enfrente a Sudáfrica en Los AngelesCHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, uno de los anfitriones como es Canadá, estuvo en el Grupo A y en su debut igualó ante Bosnia y Herzegovina 1 a 1. En la segunda jornada desplegó todo su potencial y arrolló a Qatar. Fue goleada 6 a 0 y mucha alegría para los canadienses. La cantidad de goles lo dejó tranquilo en la última fecha, en la que perdió 2 a 1 ante Canadá, pero pudo clasificarse a 16avos.

La felicidad de los Bafana-Bafana, que lograron avanzar a la próxima instancia
La felicidad de los Bafana-Bafana, que lograron avanzar a la próxima instanciaMoises Castillo - AP

Cómo ver Sudáfrica vs. Canadá

El partido será transmitido por el canal 1610 de DSports o DGo, por Paramount+, y tambipen por el canal 109 de Flow. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Sudáfrica vs. Canadá

Comenzamos con el minuto a minuto al primer duelo de los 16avos de final del Mundial 2026. Canadá, uno de los anfitriones, se mide ante Sudáfrica. El partido, que abre la instancia de eliminación directa en la copa del mundo se jugará en el estadio de Los Angeles, comienza a las 16 horas de la Argentina y tendrá como árbitro al portugués João Pinheiro.

Por Andrés Fernández Ré
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Bielsa se enojó con la TV, dijo por qué sacó a Muslera en el descanso y fue crudo: “A Uruguay no le dejo nada”
    1

    Marcelo Bielsa asumió el costo de la eliminación a Uruguay: “Soy el responsable de esta decepción”

  2. Así están los cruces de 16vos de final del Mundial 2026
    2

    Así están los cruces de 16vos de final del Mundial 2026

  3. Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026
    3

    Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

  4. El tiro libre de Messi frente a Jordania: otro gol para extender un récord y batir otro en mundiales
    4

    VIDEO: el gol de Lionel Messi contra Jordania