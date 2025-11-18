Cuándo son los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La primera instancia de eliminación directa se disputará el próximo fin de semana, con excepción del duelo entre Lanús y Tigre porque el Granate jugará la definición de la Copa Sudamericana 2026
El Torneo Clausura 2025, concluida la primera etapa, llegó a las instancias de eliminación directa y continuará el próximo fin de semana con los octavos de final, en los que competirán los 16 equipos que avanzaron, ocho por cada uno de los grupos, y siguen en carrera por el segundo título de la temporada de la Liga Profesional.
De los ocho cruces que se diagramaron, sobresalen Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba y el clásico entre Racing y River, equipos que se vieron las caras recientemente en los cuartos de la Copa Argentina con victoria de elenco de Marcelo Gallardo 1 a 0. El derby será sin público en las tribunas porque la Academia acarrea una sanción de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) por el recibimiento ante Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores.
Además, Rosario Central chocará con Estudiantes de La Plata en un duelo entre clubes que se midieron en la misma instancia en el Apertura y también en el Gigante de Arroyito con victoria para el local. Los otros partidos serán Vélez vs. Argentinos Juniors en el José Amalfitani; Lanús vs. Tigre en la Fortaleza; Central Córdoba vs. San Lorenzo en Santiago del Estero; Deportivo Riestra vs. Barracas Central; y Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata.
Los cotejos de la primera instancia de eliminación directa se oficializarán en los próximos días. El choque entre el Granate y el Matador es probable que se desarrolle entre semana porque el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino afrontará el sábado la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Atlético Mineiro en Paraguay.
Octavos de final del Torneo Clausura 2025
- (1° grupo A) Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba (8° grupo B).
- (4° grupo B) Vélez vs. Argentinos Juniors (5° grupo A).
- (2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).
- (3° grupo A) Racing vs. River Plate (6° grupo B).
- (1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).
- (4° grupo A) Central Córdoba vs. San Lorenzo (5° grupo B).
- (2° grupo A) Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata (7° grupo B).
- (3° grupo B) Deportivo Riestra vs. Barracas Central (6° grupo A).
Los partidos se desarrollarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la etapa inicial y en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario de media hora. El ganador avanzará a los cuartos, previstos para el fin de semana del domingo 30 de noviembre. La definición, tal se oficializó días atrás, será el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
