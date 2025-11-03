Así están Boca y River en la Tabla Anual 2025

Boca Juniors y River Plate, luego de que Rosario Central se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual y se quedó con uno de los dos cupos a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, pujan entre ellos por el segundo boleto para evitar tener que disputar el repechaje, instancia en la que este año el xeneize no pudo superar.

Ambos equipos jugaron este domingo su partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y tuvieron suerte dispar. El conjunto del barrio porteño de la Boca doblegó a Estudiantes de La Plata 2 a 1 como visitante y acumula 56 puntos gracias a 16 triunfos, ocho igualdades y seis caídas. Así, es escolta de Rosario Central, líder con 62, y le sacó cuatro de ventaja al Millonario, que perdió sorpresivamente frente a Gimnasia en el Monumental 1 a 0 y quedó con 52 producto de 14 alegrías, 10 igualdades y seis derrotas.

Para acceder a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, Boca y River no deben caer más allá del tercer lugar. Los persiguen Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51 puntos); San Lorenzo (49), Barracas Central (47), Racing y Lanús (46), todos ellos en zona de acceso a la Copa Syudamericana 2026. En caso de que ello ocurra y de que no se liberen cupos, entrarán al segundo certamen en importancia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Además de la Tabla Anual, los dos clubes más grandes de la Argentina pueden clasificarse a la Copa Libertadores 2026 como campeón del Torneo Clausura 2025. El elenco azul y oro lidera el grupo A con 23 puntos, la misma cantidad que Unión de Santa Fe pero con mejor diferencia de goles (+12 contra +7) mientras que el conjunto de Núñez está sexto en la zona B con 21 unidades.

Ambos equipos tienen por delante dos encuentros en el Torneo Clausura y serán los último que contabilizan para la Tabla Anual. El venidero será el Superclásico entre sí en la Bombonera y, por último, Boca recibirá a Tigre y River visitará a Vélez. En caso de avanzar a los playoffs del campeonato, algo de lo que los dos están muy cerca, los duelos que disputen no se tendrán en cuenta para la clasificación general en la que se suman las unidades del Apertura y el certamen en curso.

Fixture de Boca en el Torneo Clausura

Vs. River Plate (L) - Domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera.

Vs. Tigre (L) - Fecha a confirmar.

Fixture de River en el Torneo Clausura

Vs. Boca Juniors (V) - Domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera.

Vs. Vélez Sarsfield - Fecha a confirmar.

Una cuestión a tener en cuenta por el xeneize y el Millonario en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar de acuerdo a los clubes que sean campeones de torneos nacionales e internacionales. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a Boca y River si es que no conquistan el Clausura y se caen de los primeros tres lugares de la Tabla Anual.

El otro equipo a considerar es Rosario Central, que se aseguró su incursión en la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual y en caso de campeonar en el Clausura, liberará su cupo. Lo mismo pasará si Lanús gana la Copa Sudamericana y accede por ese logro a la próxima Libertadores, aunque está relegado en la general y es poco probable que llegue a los tres primeros puestos.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)