Así están las posiciones del Torneo Apertura 2025, tras la fecha 10

Se cerró este lunes la decima fecha del Torneo Apertura 2025 y las tablas de posiciones de los grupos tienen tres líderes: Boca Juniors en el A e Independiente y Rosario Central en el B. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los encuentros del certamen con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la primera zona el xeneize goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en la Bombonera, logró su sexta victoria en fila y llegó a lo más alto con 23 puntos producto de siete victorias, dos pardas y una caída. El conjunto de Fernando Gago se aprovechó de las derrotas de Tigre ante Central Córdoba de Santiago del Estero 2 a 1 y de Argentinos Juniors contra Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0, ambos en condición de local. Al Matador y al Bicho, que se quedaron con 21 unidades, los alcanzó Huracán con su alegría vs. Independiente Rivadavia 2 a 0.

Racing igualó en el clásico de Avellaneda con Independiente 1 a 1 y sigue décimo, es decir afuera de los puestos de clasificación a octavos de final, con 10 tantos, pero tiene un cotejo menos y lo disputará el próximo jueves vs. Unión en Santa Fe. El Rojo, con la parda, continúa liderando la zona B con 21 puntos y lo alcanzó Rosario Central gracias a su alegría en el Gigante de Arroyito 2 a 1 sobre Gimnasia de La Plata. Los que no usufructuaron la igualdad del elenco de Julio Vaccari fueron River Plate -empardó con Deportivo Riestra 0 a 0- y San Lorenzo -0 a 0 vs. Godoy Cruz- y siguen tercero y cuarto, respectivamente, con 19 y 18 unidades.

Los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentarán todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputará un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

El fixture de la fecha 11 del Torneo Apertura 2025

*Cronograma a confirmar porque se disputará luego de la fecha FIFA en la que la selección argentina visitará a Uruguay y recibirá a Brasil.

Platense vs. Atlético Tucumán.

River Plate vs. Rosario Central.

Independiente Rivadavia vs. Racing Club.

Instituto vs. San Martín (SJ).

Vélez vs. Deportivo Riestra.

Banfield vs. Huracán.

Central Córdoba vs. Argentinos Juniors.

Newell’s vs. Boca Juniors.

Barracas Central vs. Estudiantes.

Belgrano vs. Talleres.

Independiente vs. Godoy Cruz.

Aldosivi vs. Unión.

Gimnasia (LP) vs. Sarmiento.

Defensa y Justicia vs. Tigre.

San Lorenzo vs. Lanús.

LA NACION