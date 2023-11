escuchar

Este viernes se llevaron a cabo los partidos correspondientes a la última fecha de las zonas C y D del Mundial Sub 17 Indonesia 2023. En la primera de ellas, Brasil derrotó por 2 a 1 a Inglaterra con goles de Kaua Elias y Da Mata (Joel Tshisanga Ndala descontó para los ingleses) y se aseguró la clasificación a octavos de final, aunque no le alcanzó para culminar en el primer lugar. Además, Irán goleó por 5 a 0 a Nueva Caledonia con un doblete de Amir Mohammad Razzaghinia y otros tantos de Reza Ghandipour, Mohammad Askari y Kasra Taheri.

En el grupo D, en tanto, la selección argentina vapuleó por 4 a 0 a Polonia con goles de Thiago Laplace, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Santiago López, y se trepó a lo más alto de la clasificación general gracias a la caída de Senegal ante Japón por 2 a 0 (doblete de Rento Takaoka). El triunfo albiceleste era lógico en los papeles. Pero no así el del combinado nipón. Sin embargo, los Leones de la Teranga estuvieron erráticos en zona ofensiva y sufrieron una caída que los dejó en el segundo lugar de la zona.

Hasta el momento hay 11 selecciones clasificadas a octavos de final: Marruecos, Ecuador, España, Malí, Inglaterra, Brasil, Argentina, Senegal, Irán, Uzbekistán y Japón.

Fixture y resultados de la etapa de grupos del Mundial Sub 17

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Fecha 3

Marruecos 3-1 Indonesia.

Ecuador 1-1 Panamá.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Fecha 3

Canadá 1-5 Malí.

Uzbekistán 2-2 España.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Fecha 2

Brasil 9-0 Nueva Caledonia.

Inglaterra 2-1 Irán.

Fecha 3

Inglaterra 1-2 Brasil.

Irán 5-0 Nueva Caledonia.

Grupo D

Fecha 1

Japón 1-0 Polonia.

Argentina 1-2 Senegal.

Fecha 2

Senegal 4-1 Polonia.

Japón 1-3 Argentina.

Fecha 3

Senegal 0-2 Japón.

Polonia 0-4 Argentina.

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 2-1 Burkina Faso.

Francia 1-0 Corea del Sur.

Fecha 3

Estados Unidos vs. Francia - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Burkina Faso vs. Corea del Sur - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Fecha 2

México 2-2 Venezuela.

Nueva Zelanda 1-3 Alemania.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. México - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Alemania vs. Venezuela - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Así están las tablas de posiciones, grupo por grupo

Así están las tablas de posiciones, grupo por grupo, del Mundial Sub 17