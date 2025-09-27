Así fue el golazo de tiro libre de Julián Álvarez para el 5-2 del Atlético sobre Real Madrid

Julián Álvarez está intratable frente a Real Madrid. El delantero argentino concretó este sábado una gran actuación que le permitió a Atlético de Madrid sellar una goleada histórica ante su clásico rival, por 5 a 2, por la fecha 8 de LaLiga. El cordobés de Calchín fue clave en el triunfo del Colchonero, que se impuso con dos goles de su autoría, el segundo, un tiro libre excelso. Además, el Merengue se convirtió en una de sus principales víctimas: es el tercer equipo al que más le convirtió en su carrera, con cinco festejos en ocho enfrentamientos.

“Julián Álvarez es el mejor jugador que tenemos y lo vamos a ayudar a ser aún mejor”, había dicho este viernes Diego Simeone en la previa del derbi de Madrid y tras la polémica de la semana anterior en la que reemplazó a ex-9 de River frente a Mallorca de visitante y este se retiro molesto.

Pero las sensaciones empezaron a cambiar entresemana, en el partido ante Rayo Vallecano, también de local, como este sábado: tres goles de Julián enmarcaron el emotivo 3-2 de su equipo, que llegó a estar 2-1 abajo. Un aperitivo para lo que se vendría hoy...

Álvarez anotó de penal el tercer gol de su equipo, para la ventaja de 3 a 2, pero se lució en el cuarto, con un tiro libre excepcional. El delantero de la selección argentina ejecutó la jugada de pelota parada y con un derechazo desde la izquierda dejó sin chances a Thibaut Courtois, que apenas pudo ver como la pelota inflaba la red ante su esfuerzo estéril. La reacción de Simeone, de rodillas en el piso a modo de plegaria, simplificó el desahogo que necesitaba el Atlético, ante un flojo comienzo en LaLiga y en la Champions.

El golazo de Julián terminó siendo decisivo para consagrarlo como figura de un derbi atrapante de principio a fin, cambiante en el resultado: Real Madrid estuvo arriba en el marcador en el primer tiempo (2-1), que terminó 2-2. Pero el tercero y el cuarto del argentino inclinaron la balanza, hasta que una definición preciosa de Anotine Griezmann en el descuento selló el 5-2 definitivo. Vino la explosión final del estadio, feliz como pocas veces: no le resulta sencillo al Aleti vencer a gigante habitualmente, y mucho menos golearlo.

Después del partido y la celebración, que llevó al plantel a caminar mirando a las cuatro tribunas, con los hinchas extasiados, vino el tiempo de las palabras. Todavía en el campo, el goleador contó cómo se resolvió la jugada de su gol de tiro libre, que incluyó a su compatriota Nicolás González, reciente incorporación: “Es un día muy especial, sabíamos de la importancia de este partido, por ser un derbi pero también porque necesitábamos ganar por jugar en casa y para descontarle a uno de los de arriba, así que nos vamos muy felices. ¿El gol de tiro libre? Estábamos con Nico y le dije que le pegara por afuera de la barrera; me dijo que sí primero, pero al final me dijo ‘pegale vos’. Y lo hice. Fue un golazo“.

