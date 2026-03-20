Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia, los seis argentinos que participarán del torneo, ya tienen rivales para la primera instancia
- 3 minutos de lectura'
La Copa Libertadores 2026 ya es un hecho. Este jueves quedaron conformados los grupos y con ello, tras el sorteo que se efectuó en Paraguay en la sede de la Conmebol, los equipos argentinos y el resto de los participantes conocieron a sus rivales. Se trata de Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia que formarán parte de esta edición y se ilusionan en grande. Todos los detalles de este certamen se puede ver en canchallena.com.
El xeneize, el segundo máximo ganador de la historia de la Libertadores con seis títulos, quedó en el Grupo D. El azar ubicó al otro argentino que sabe lo que es levantar este trofeo, el Pincha -lo consiguió cuatro veces-, en la zona A. Por otro lado, el Canalla quedó ubicado en el Grupo H, el Granate en el G, el Calamar en el E y la Lepra mendocina en el C. Estos últimos dos clubes debutan en la competencia tras ganar el Apertura 2025 y la Copa Argentina 2025, respectivamente.
La Copa Libertadores iniciará en la primera semana de abril y concluirá la etapa de grupos a fines de mayo.
Grupos de la Copa Libertadores 2026
Grupo A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Independiente Medellín
Grupo B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Grupo C
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
Grupo D
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Independiente Santa Fe
- Platense
Grupo F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Grupo G
- LDU Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Grupo H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Botafogo, acumula apenas una estrella al igual que otros 12 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 24, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.
- Independiente - Siete.
- Boca Juniors - Seis.
- Peñarol - Cinco.
- River Plate, Flamengo y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno.
- San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres cada uno.
- Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno.
- Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno cada uno.
El último campeón de la Copa Libertadores es Flamengo, que en 2025 festejó ni más ni menos que ante otro gigante brasileño, Palmeiras.
Otras noticias de Copa Libertadores
Uno que querían evitar. Qué rivales tendrán Racing y San Lorenzo en la Copa Sudamericana: los grupos de los argentinos
En el D. Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026: rivales y todos los detalles
Ilusión xeneize. Boca en el sorteo de la Copa Libertadores: un gigante de Brasil, un grande de Chile y otro de Ecuador
- 1
La selección sin Finalissima y el deporte inflado con su mecenas bajo la guerra
- 2
Alejandro Garnacho y una situación insólita en Chelsea: el DT le dio un papel con anotaciones con la serie 8-2 en contra
- 3
Equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026: sorteo, bombos y posibles rivales
- 4
El impactante accidente que sufrió el delantero de Galatasaray, Noa Lang, tras chocar con las vallas de publicidad en Anfield