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Así quedaron conformados los grupos de la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo

Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia, los seis argentinos que participarán del torneo, ya tienen rivales para la primera instancia

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La Copa Libertadores ya conoce la conformación de los grupos para su edición 2026
La Copa Libertadores ya conoce la conformación de los grupos para su edición 2026

La Copa Libertadores 2026 ya es un hecho. Este jueves quedaron conformados los grupos y con ello, tras el sorteo que se efectuó en Paraguay en la sede de la Conmebol, los equipos argentinos y el resto de los participantes conocieron a sus rivales. Se trata de Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia que formarán parte de esta edición y se ilusionan en grande. Todos los detalles de este certamen se puede ver en canchallena.com.

El xeneize, el segundo máximo ganador de la historia de la Libertadores con seis títulos, quedó en el Grupo D. El azar ubicó al otro argentino que sabe lo que es levantar este trofeo, el Pincha -lo consiguió cuatro veces-, en la zona A. Por otro lado, el Canalla quedó ubicado en el Grupo H, el Granate en el G, el Calamar en el E y la Lepra mendocina en el C. Estos últimos dos clubes debutan en la competencia tras ganar el Apertura 2025 y la Copa Argentina 2025, respectivamente.

La Copa Libertadores iniciará en la primera semana de abril y concluirá la etapa de grupos a fines de mayo.

Boca vuelve a la Copa Libertadores y Claudio Ubeda tiene un reto sumamente exigente como DT
Boca vuelve a la Copa Libertadores y Claudio Ubeda tiene un reto sumamente exigente como DT JUAN MABROMATA - AFP

Grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco
  • Independiente Medellín

Grupo B

  • Nacional
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

Grupo C

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Deportivo La Guaira
  • Independiente Rivadavia

Grupo D

  • Boca
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona

Grupo E

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Independiente Santa Fe
  • Platense

Grupo F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal

Grupo G

  • LDU Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

Grupo H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central
Estudiantes es tradición y escuela; llegó a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el Torneo Clausura 2025
Estudiantes es tradición y escuela; llegó a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el Torneo Clausura 2025Marcelo Manera

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Botafogo, acumula apenas una estrella al igual que otros 12 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 24, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

  • Independiente - Siete.
  • Boca Juniors - Seis.
  • Peñarol - Cinco.
  • River Plate, Flamengo y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno.
  • San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres cada uno.
  • Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno.
  • Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno cada uno.

El último campeón de la Copa Libertadores es Flamengo, que en 2025 festejó ni más ni menos que ante otro gigante brasileño, Palmeiras.

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