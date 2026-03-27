LA NACION

Así quedaron las finales del Repechaje Mundial 2026, tras el triunfo de Bolivia

La Verde derrotó por 2 a 1 a Surinam y se verá las caras con Irak en la final de la repesca intercontinental “FIFA 2″; en la 1, RD Congo espera por Jamaica o Nueva Caledonia

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Bolivia celebra el ajustado triunfo ante Surinam; la Verde sufrió pero logró remontar el partido para ganar 2 a 1
Bolivia celebra el ajustado triunfo ante Surinam; la Verde sufrió pero logró remontar el partido para ganar 2 a 1Hector Vivas - FIFA - FIFA

Bolivia derrotó a Surinam por 2 a 1 en el repechaje mundialista “FIFA 2″ y, de esta manera, quedó definida la primera final intercontinental por uno de los cupos vacantes para la Copa del Mundo. Se enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, recinto en el que celebró ante el seleccionado surinamés por los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros (Liam van Gelderen puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Henk ten Cate).

En la otra llave, República Democrática del Congo espera por el ganador del cruce entre Jamaica y Nueva Caledonia. Jugarán entre sí este viernes en la medianoche de la Argentina, en el estadio de Chivas de Guadalajara. Las casas de apuestas ponen a los Reggae Boyz como claros favoritos al triunfo, con cuotas de apenas 1.06 contra los 60.00 que se repagan por una hipotética victoria de los oceánicos.

La selección de Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje "FIFA 1"
La selección de Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje "FIFA 1"Eduardo Verdugo - AP

Repechajes intercontinentales

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Repechaje 1

Semifinal

Final

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

  • Bolivia 2 - 1 Surinam

Final

  • Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Miguel Terceros, la joya de Bolivia, puso el 2 a 1 definitivo con el que la Verde derrotó a Surinam
Miguel Terceros, la joya de Bolivia, puso el 2 a 1 definitivo con el que la Verde derrotó a SurinamJULIO CESAR AGUILAR - AFP

Cronograma y resultados de los repechajes de Europa

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Repechaje A

Semifinales

  • Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
  • Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina

Final

  • Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

  • Ucrania 1 - 3 Suecia
  • Polonia 2 - 1 Albania

Final

  • Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

  • Turquía 1 - 0 Rumania
  • Eslovaquia 3 - 4 Kosovo

Final

  • Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

  • Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
  • República Checa 2 (4) - (3) 2 Irlanda

Final

  • Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El dilema de Scaloni en el lateral derecho: ¿sostiene a los de siempre o asoma una variante nueva?
    1

    La lista de Scaloni: el lateral derecho, entre un titular con poco rodaje y alternativas que no se consolidan

  2. Zeballos está a punto de volver, pero se demora la renovación del contrato y crece el temor a que termine libre
    2

    Exequiel Zeballos, entre la vuelta y el contrato: Boca lo necesita y en Europa ya lo esperan

  3. En qué canal pasan Brasil vs. Francia por un amistoso de fecha FIFA hoy
    3

    En qué canal pasan Brasil vs. Francia por un amistoso de fecha FIFA hoy

  4. Todos los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo de 2026
    4

    Todos los amistosos internacionales de la fecha FIFA de marzo de 2026