Así quedaron las finales del Repechaje Mundial 2026, tras el triunfo de Bolivia

La Verde derrotó por 2 a 1 a Surinam y se verá las caras con Irak en la final de la repesca intercontinental “FIFA 2″; en la 1, RD Congo espera por Jamaica o Nueva Caledonia
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Bolivia derrotó a Surinam por 2 a 1 en el repechaje mundialista “FIFA 2″ y, de esta manera, quedó definida la primera final intercontinental por uno de los cupos vacantes para la Copa del Mundo. Se enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, recinto en el que celebró ante el seleccionado surinamés por los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros (Liam van Gelderen puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Henk ten Cate).
En la otra llave, República Democrática del Congo espera por el ganador del cruce entre Jamaica y Nueva Caledonia. Jugarán entre sí este viernes en la medianoche de la Argentina, en el estadio de Chivas de Guadalajara. Las casas de apuestas ponen a los Reggae Boyz como claros favoritos al triunfo, con cuotas de apenas 1.06 contra los 60.00 que se repagan por una hipotética victoria de los oceánicos.
Repechajes intercontinentales
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia 2 - 1 Surinam
Final
- Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
Cronograma y resultados de los repechajes de Europa
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Repechaje A
Semifinales
- Italia 2 - 0 Irlanda del Norte
- Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina
Final
- Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania 1 - 3 Suecia
- Polonia 2 - 1 Albania
Final
- Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía 1 - 0 Rumania
- Eslovaquia 3 - 4 Kosovo
Final
- Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte
- República Checa 2 (4) - (3) 2 Irlanda
Final
- Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
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