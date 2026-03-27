Así quedaron las finales del Repechaje Mundial 2026, tras el triunfo de Bolivia

Bolivia derrotó a Surinam por 2 a 1 en el repechaje mundialista “FIFA 2″ y, de esta manera, quedó definida la primera final intercontinental por uno de los cupos vacantes para la Copa del Mundo. Se enfrentará a Irak el próximo martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México, recinto en el que celebró ante el seleccionado surinamés por los goles de Moisés Paniagua y Miguel Terceros (Liam van Gelderen puso en ventaja parcial al equipo dirigido por Henk ten Cate).

En la otra llave, República Democrática del Congo espera por el ganador del cruce entre Jamaica y Nueva Caledonia. Jugarán entre sí este viernes en la medianoche de la Argentina, en el estadio de Chivas de Guadalajara. Las casas de apuestas ponen a los Reggae Boyz como claros favoritos al triunfo, con cuotas de apenas 1.06 contra los 60.00 que se repagan por una hipotética victoria de los oceánicos.

La selección de Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia en la semifinal del repechaje "FIFA 1" Eduardo Verdugo - AP

Repechajes intercontinentales

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia 2 - 1 Surinam

Final

Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

Miguel Terceros, la joya de Bolivia, puso el 2 a 1 definitivo con el que la Verde derrotó a Surinam JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Cronograma y resultados de los repechajes de Europa

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Repechaje A

Semifinales

Italia 2 - 0 Irlanda del Norte

Gales 1 (2) - (4) 1 Bosnia y Herzegovina

Final

Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania 1 - 3 Suecia

Polonia 2 - 1 Albania

Final

Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía 1 - 0 Rumania

Eslovaquia 3 - 4 Kosovo

Final

Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca 4 - 0 Macedonia del Norte

República Checa 2 (4) - (3) 2 Irlanda

Final

Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.