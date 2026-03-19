Final del Mundial 2026: día, horario y sede en la que se conocerá al campeón del mundo

La Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 paralizará al planeta fútbol desde el 11 de junio y durante mucho más de un mes, tiempo en el que se desarrollará la competencia, aunque una fecha es la más estelar, por esperada, clave y definitoria: la de la final. Y en este sentido no son pocos los que ya se preguntan cuándo y dónde se conocerá al próximo campeón del mundo. Para los ansiosos, hay precisiones: será el 19 de julio en el Metlife de Nueva Jersey, el mismo en el que en 2025 se coronó Chelsea de Inglaterra en el Mundial de Clubes, desde las 16 de la Argentina.

El certamen de este año llega con nuevo formato, ampliado respecto a las tradicionales ediciones, para dejar atrás una copa de 32 equipos y darle lugar a una de 48. Por lo tanto, habrá más partidos. Serán 104, incluida la final y el del tercer puesto, el día anterior.

Para esto habrá sedes en los tres países que componen América del Norte (la sede compartida trambién es una novedad), siendo Estados Unidos el que más encuentros albergará: 78 en 11 escenarios.

El Metlife ya brilló en la final del Mundial de Clubes; este año albergará la de selecciones

El MetLife Stadium de Nueva Jersey está ubicado en East Rutherford y es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Con capacidad para 82.500 hinchas, fue sede también de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

Pero antes de la final, tendrá otros siete encuentros. Cinco serán de la etapa de grupos, uno de 16avos de final y el restante, de los octavos. La selección albiceleste, que intentará conservar el título que obtuvo en Qatar 2022, solo jugará allí solamente si accede al juego más importante, su gran anhelo.

Todos los detalles de la Copa del Mundo, con información en vivo y actualizaciones al instante, se podrán seguir en canchallena.com.

Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Grupo C).

Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I).

Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal Grupo I).

Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E).

Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

Martes 30 de junio de 2026: 1° I vs. 3° C/D/F/G/H (16avos de final).

Domingo 5 de julio de 2026: Octavos de Final (Partido 91).

Domingo 19 de julio de 2026: Final (Partido 104).

Lionel Messi y la selección argentina vencieron a Chile en el Metlife de New Jersey, en la Copa América 2024 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Resultados de todas las finales de los mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

Tabla de campeones del Mundial