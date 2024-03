Escuchar

Con la Copa América 2024 en la mira, la selección argentina disputará en los próximos días dos amistosos en Estados Unidos en el marco de la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) del año ante rivales de poca jerarquía, pero que le servirán al entrenador Lionel Scaloni para ir delineando la nómina para el certamen continental en el que su equipo defenderá el título conseguido en 2021 en Brasil.

El primero de los encuentros que disputará la albiceleste será contra El Salvador el próximo viernes 22 de marzo desde las 21 (hora argentina) en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El día martes 26 a las 23.50 (hora argentina) lo hará contra Costa Rica en el Coliseo de Los Ángeles. Los costarricenses reemplazaron a Nigeria, quien desistió de disputar el encuentro por “un problema administrativo con las visas”, explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Nada de lo planificado inicialmente se ejecutará. La AFA había confirmado una gira por China para medirse con Nigeria y Costa de Marfil, los finalistas de la última Copa Africana de Naciones. Sin embargo, se canceló por “cuestiones operativas” y cambió el rumbo. Si bien en un primer momento el encuentro contra los nigerianos se mantuvo, finalmente se canceló y rápidamente la entidad presidida por Claudio Tapia llegó a un acuerdo con Costa Rica, que disputó la última Copa del Mundo y peleó la clasificación en un grupo que compartió con España y Alemania.

Cronograma

Argentina vs. El Salvador - Viernes 22 de marzo a las 21 (hora argentina) en Filadelfia.

Argentina vs. Costa Rica - Martes 26 de marzo a las 23.50 (hora argentina) en Los Ángeles.

Lionel Scaloni tiene varias bajas por lesión para los primeros partidos del años de la selección argentina Bruna Prado - AP

Una lista con cambios

Desde que Lionel Scaloni dio la lista de convocados para la primera fecha FIFA de la temporada 2024, se continuaron los dolores de cabeza con jugadores que se lesionaron y quedaron desafectados del equipo. El caso más importante es el de Lionel Messi, quien padece una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, según informó Inter Miami, y no se incorporará a la delegación.

No es la primera vez que el rosarino, cuya ausencia no fue oficializada por la Asociación del Fútbol (AFA) y es una incógnita si lo hará por los acuerdos comerciales y la posibilidad de que acompañe al plantel, no disputa un partido con la selección argentina después de ser campeón del mundo en Qatar 2022. En septiembre del año pasado el rosarino no estuvo en la victoria de la albiceleste 3 a 0 sobre Bolivia por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Esa había sido, hasta entonces, su único faltazo.

Lionel Messi se pierde los partidos de la selección argentina por una lesión muscular An’bal Greco - La Naci—n

Tampoco están Marcos Senesi, Paulo Dybala y Exequiel Palacios, todos por diversas lesiones. Para reemplazar al defensor el DT convocó a Nicolás Valentini (Boca Juniors) mientras que en lugar del jugador de Bayer Leverkusen se sumó Guido Rodríguez. Entre los nombres que si dicen presente sobresalen los de varios campeones del mundo en Qatar 2022: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani, Cristian Romero, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. También hay jóvenes promesas como Alejandro Garnacho, Valentín Carboni, Valentín Barco y Facundo Buonanotte.

Convocados a la selección argentina

Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez.

Defensores: Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Volantes: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

Delanteros: Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Ángel Di María será el capitán de la selección argentina ante la ausencia de Lionel Messi por lesión LUIS ROBAYO - AFP

El calendario de la Argentina en 2024

22 de marzo vs. El Salvador - Amistoso en Filadelfia, Estados Unidos.

26 de marzo vs. Costa Rica - Amistoso en Los Ángeles, Estados Unidos.

9 de junio vs. Ecuador - Amistoso en Chicago, Estados Unidos.

14 de junio vs. Guatemala - Amistoso en Washington, Estados Unidos.

20 de junio al 14 de julio - Copa América (Estados Unidos).

2 al 10 de septiembre - Eliminatorias (vs. Chile de local y Colombia de visitante).

7 al 15 de octubre - Eliminatorias (vs. Venezuela de visitante y Bolivia de local).

11 al 19 de noviembre - Eliminatorias (vs. Paraguay de visitante y Perú de local).