Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 8

Este domingo finalizó la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Unión de Santa Fe y Barracas Central lideran el Grupo A con la misma cantidad de puntos, pero el Tatengue está primero por mejor diferencia de gol. En la zona B, en tanto, River se mantiene como el único líder. El detalle del certamen está disponible en canchallena.com.

En la octava jornada del campeonato hubo seis victorias de equipos locales, cinco empates y cuatro triunfos de clubes visitantes. El conjunto santafesino aprovechó el empate 0 a 0 de Barracas Central con Godoy Cruz y, con su triunfo por 3 a 1 ante Gimnasia, alcanzó al Guapo en lo más alto de la clasificación general del Grupo A con 15 unidades. En la otra zona, el Millonario derrotó 2 a 1 a Estudiantes para seguir en lo más alto de la tabla.

River es el único líder de la zona B y uno de los dos invictos que le quedan al Torneo Clausura 2025 ALEJANDRO PAGNI / AFP - AFP�

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Platense, campeón del Torneo Apertura 2025, derrotó a Defensa y Justicia en el cierre de la fecha 8 Platense

Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Viernes 19 de septiembre

17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.

19: Huracán vs. Racing.

19.15: San Martín de San Juan vs. Vélez.

21.15: Lanús vs. Platense.

Sábado 20 de septiembre

14.30: Barracas Central vs. Sarmiento.

16.45: Unión de Santa Fe vs. Independiente Rivadavia.

19: Tigre vs. Aldosivi.

21.15: Atlético Tucumán vs. River.

Domingo 21 de septiembre

14.30: Independiente vs. San Lorenzo.

16.45: Godoy Cruz vs. Instituto.

19: Argentinos uniors vs. Banfield.

19: Rosario Central vs. Talleres.

21.15: Boca vs. Central Córdoba.

Lunes 22 de septiembre