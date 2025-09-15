Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 8

Unión de Santa Fe superó a Barracas Central por diferencia de gol en la cima del Grupo A y River se mantiene como único líder de la zona B
- 3 minutos de lectura'
Este domingo finalizó la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Unión de Santa Fe y Barracas Central lideran el Grupo A con la misma cantidad de puntos, pero el Tatengue está primero por mejor diferencia de gol. En la zona B, en tanto, River se mantiene como el único líder. El detalle del certamen está disponible en canchallena.com.
En la octava jornada del campeonato hubo seis victorias de equipos locales, cinco empates y cuatro triunfos de clubes visitantes. El conjunto santafesino aprovechó el empate 0 a 0 de Barracas Central con Godoy Cruz y, con su triunfo por 3 a 1 ante Gimnasia, alcanzó al Guapo en lo más alto de la clasificación general del Grupo A con 15 unidades. En la otra zona, el Millonario derrotó 2 a 1 a Estudiantes para seguir en lo más alto de la tabla.
Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.
Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 9 del Torneo Clausura 2025
Viernes 19 de septiembre
- 17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.
- 19: Huracán vs. Racing.
- 19.15: San Martín de San Juan vs. Vélez.
- 21.15: Lanús vs. Platense.
Sábado 20 de septiembre
- 14.30: Barracas Central vs. Sarmiento.
- 16.45: Unión de Santa Fe vs. Independiente Rivadavia.
- 19: Tigre vs. Aldosivi.
- 21.15: Atlético Tucumán vs. River.
Domingo 21 de septiembre
- 14.30: Independiente vs. San Lorenzo.
- 16.45: Godoy Cruz vs. Instituto.
- 19: Argentinos uniors vs. Banfield.
- 19: Rosario Central vs. Talleres.
- 21.15: Boca vs. Central Córdoba.
Lunes 22 de septiembre
- 19: Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia.
- 21: Belgrano vs. Newell’s.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Todos los partidos. Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se jugó la fecha 8
Al detalle. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 8
Amigos y rivales. Di María y Paredes, a la altura de dos campeones del mundo: fueron los mejores en el duelo Central-Boca
- 1
Marcelo Gallardo se sintió “representado” por River en el 2-1 a Estudiantes, con la mira en Palmeiras
- 2
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS
- 3
La opinión de Javier Mascherano sobre el penal que falló Lionel Messi en la derrota de Inter Miami ante Charlotte
- 4
Torino superó a Roma por 1 a 0 en la Serie A con un golazo de Giovanni Simeone