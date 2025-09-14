Lanús vs. Fluminense, por la Copa Sudamericana 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y Fluminense se enfrentan este martes en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El ganador de la serie avanzará a semifinales y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Alianza Lima y Universidad de Chile. El partido está programado para las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de DSports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Granate accedió a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Central Córdoba por penales, tras empatar 1 a 1 en el resultado global. El ‘Flu’, por su parte, viene de eliminar a América de Cali con un contundente 4 a 1, producto de sendas victorias por 2 a 1 en Colombia y por 2 a 0 en Brasil.

Fluminense quiere eliminar a Lanús para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2025 PAUL ELLIS - AFP

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos equipos.

Lanús vs. Fluminense: todo lo que hay que saber

Ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Martes 16 de septiembre.

: Martes 16 de septiembre. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Lanús vs. Fluminense: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Lanús y se puede ver en vivo por TV únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Lanús corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.36 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Fluminense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Las casas de apuestas ponen a Lanús como favorito al triunfo en el encuentro de ida Nacho Amiconi - FOTOBAIRES

Cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima (Perú) vs. Universidad de Chile.

Lanús (Argentina) vs. Fluminense (Brasil).

Bolívar (Bolivia) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Once Caldas (Colombia).

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana