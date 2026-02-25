Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Boca

El xeneize ganó 2 a 0 con un doblete de Adam Bareiro y se clasificó a la próxima ronda, en la que se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez
- 3 minutos de lectura'
Este martes, Boca debutó en la Copa Argentina 2026 frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A. El xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. En 16vos de final se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez, que jugarán entre sí el 8 de abril. El cuadro completo, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue mejor, es cierto. Pero no brilló. Parte del momento que está atravesando, aún sin una identidad futbolística clara. La buena noticia para el Mundo Boca, sin embargo, es que llegaron los goles. Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Janson y el resto de los delanteros no están siendo efectivos en los metros finales y el equipo necesitaba un ‘9′ para cortar la mala racha. Bareiro parece haber llegado para cumplir ese rol y, a simple vista, la adaptación no pareciera ser un problema.
Cronograma y resultados de los 32vos de final
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón – Viernes 20 de marzo
- Deportivo Riestra 1 - 0 Deportivo Maipú
- Newell’s vs. Acassuso – Domingo 29 de marzo
- Gimnasia de La Plata vs. Camioneros – Miércoles 8 de abril
- Banfield vs. Real Pilar – Miércoles 25 de marzo
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón – Miércoles 25 de febrero
- Argentinos Juniors 1 (5) - (6) 1 Midland
- Racing vs. San Martín de Formosa – Sábado 28 de marzo
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever – Miércoles 1 de abril
- Central Córdoba de Santiago del Estero) 2 (4) - (5) 2 Gimnasia de Jujuy
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela – Viernes 27 de marzo
- Vélez vs. Deportivo Armenio – Martes 7 de abril
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta – Martes 7 de abril
- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez – Miércoles 8 de abril
- Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy
- River 1 - 0 Ciudad de Bolívar
- Aldosivi 3 - 0 San Miguel
- Independiente Rivadavia 2 - 0 Estudiantes (Caseros)
- Tigre 2 - 0 Claypole
- Talleres de Córdoba 2 - 0 Argentino de Merlo
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas – Miércoles 25 de marzo
- Unión de Santa Fe vs. Agropecuario – Martes 31 de marzo
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto – Viernes 27 de marzo
- Platense 1 - 0 Argentino de Monte Maíz
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn – Miércoles 25 de febrero
- Instituto vs. Atlanta – Miércoles 1 de abril
- Lanús 4 - 1 Sarmiento (La Banda)
- Estudiantes de La Plata 4 - 0 Ituzaingó
- Rosario Central 2 - 0 Sportivo Belgrano
- Barracas Central 2 (4) - (3) 2 Temperley
- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca – Domingo 29 de marzo
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Curazao se quedó sin DT a menos de cuatro meses del Mundial 2026
- 2
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 3
Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River
- 4
Todos los factores que empujaron a que Gallardo se fuera de River sin cumplir ningún objetivo