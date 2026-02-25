Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras el triunfo de Boca

Este martes, Boca debutó en la Copa Argentina 2026 frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A. El xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. En 16vos de final se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez, que jugarán entre sí el 8 de abril. El cuadro completo, como así también todos los detalles del torneo más federal del país, están disponibles en canchallena.com.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda fue mejor, es cierto. Pero no brilló. Parte del momento que está atravesando, aún sin una identidad futbolística clara. La buena noticia para el Mundo Boca, sin embargo, es que llegaron los goles. Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Janson y el resto de los delanteros no están siendo efectivos en los metros finales y el equipo necesitaba un ‘9′ para cortar la mala racha. Bareiro parece haber llegado para cumplir ese rol y, a simple vista, la adaptación no pareciera ser un problema.

La formación de Boca en el partido ante Gimnasia de Chivilcoy; Adam Bareiro debutó directamente como titular Copa Argentina

Cronograma y resultados de los 32vos de final

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón – Viernes 20 de marzo

Deportivo Riestra 1 - 0 Deportivo Maipú

Newell’s vs. Acassuso – Domingo 29 de marzo

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros – Miércoles 8 de abril

Banfield vs. Real Pilar – Miércoles 25 de marzo

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón – Miércoles 25 de febrero

Argentinos Juniors 1 (5) - (6) 1 Midland

Racing vs. San Martín de Formosa – Sábado 28 de marzo

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever – Miércoles 1 de abril

Central Córdoba de Santiago del Estero) 2 (4) - (5) 2 Gimnasia de Jujuy

Belgrano vs. Atlético de Rafaela – Viernes 27 de marzo

Vélez vs. Deportivo Armenio – Martes 7 de abril

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta – Martes 7 de abril

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez – Miércoles 8 de abril

Boca 2 - 0 Gimnasia de Chivilcoy

River 1 - 0 Ciudad de Bolívar

Aldosivi 3 - 0 San Miguel

Independiente Rivadavia 2 - 0 Estudiantes (Caseros)

Tigre 2 - 0 Claypole

Talleres de Córdoba 2 - 0 Argentino de Merlo

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas – Miércoles 25 de marzo

Unión de Santa Fe vs. Agropecuario – Martes 31 de marzo

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto – Viernes 27 de marzo

Platense 1 - 0 Argentino de Monte Maíz

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn – Miércoles 25 de febrero

Instituto vs. Atlanta – Miércoles 1 de abril

Lanús 4 - 1 Sarmiento (La Banda)

Estudiantes de La Plata 4 - 0 Ituzaingó

Rosario Central 2 - 0 Sportivo Belgrano

Barracas Central 2 (4) - (3) 2 Temperley

Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca – Domingo 29 de marzo