Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

El certamen continúa entre semana con 13 de los 15 partidos que tiene el fixture porque Lanús vs. Boca y Aldosivi vs. Argentinos Juniors se disputarán en marzo
El Torneo Apertura 2026 no detiene su marcha y entre semana, concluida parcialmente la sexta fecha este domingo, se disputa la séptima con 13 de los 15 partidos previstos en el fixture. Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada posterior a la de los interzonales comienza con Platense vs. Defensa y Justicia, arbitrado por Bruno Amiconi en Vicente López. El mismo día San Lorenzo recibirá a Instiuto de Córdoba con el juez Andrés Merlos mientras que Independiente visitará a Gimnasia de Mendoza con Sebastián Zunino. Vélez, el líder del Grupo A, se presentará el miércoles como local ante Deportivo Riestra con el colegiado Pablo Echavarría.
Tanto River como Racing jugarán el próximo jueves. El Millonario recibirá a Banfield en el estadio Monumental con Hernán Mastrángelo mientras que la Academia hará lo propio con Independiente Rivadavia, puntero de la zona B, con Darío Herrera.
El choque entre Lanús y Boca Juniors se organizó para el 4 de marzo y el de Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors no tiene fecha. Ello se debe a que el Bicho disputa la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 para ingresar a la etapa de grupos y esta semana chocará con Barcelona de Ecuador en la revancha de la serie que gana 1 a 0 por el gol de Diego Porcel en Guayaquil. El Granate, por su parte, compite en la Recopa Sudamericana con el poderoso Flamengo y se impuso en la ida 1 a 0 gracias a Rodrigo Castillo. El próximo jueves visitará al Mengao en el estadio Maracaná con la ilusión de levantar un nuevo título internacional.
Cronograma de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026
Martes 24 de febrero
17: Platense vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Lucas Pardo.
19.15: San Lorenzo vs. Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Diego Martín.
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Javier Mihura.
19.45: Central Córdoba vs. Talleres (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi.
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa.
- VAR: Luis Lobo Medina.
- AVAR: Marcos Horticolou.
21.30: Belgrano vs. Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Federico Cano.
- Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos.
- Cuarto árbitro: Lucas Caballero.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Javier Uziga.
22: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy.
- VAR: Felipe Viola.
- AVAR: Lucas Germanotta.
Miércoles 25 de febrero
17: Barracas Central vs. Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- AVAR: Carlos Córdoba.
17: Gimnasia vs. Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Echenique Fernando.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.
- VAR: Álvaro Carranza.
- AVAR: Mariano Ascensi.
19.30: Vélez vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina.
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Juan Pablo Loustau.
19.30: Newell’s vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez.
- Árbitro asistente 2: Javier Viglietti.
- Cuarto árbitro: Ariel Cruz.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Walter Ferreyra.
Jueves 26 de febrero
17.15 Sarmiento vs. Unión (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Daniel Zamora.
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Sebastián Bresba.
17.15: Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Franco Acita.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Julio Fernández.
19.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Maximiliano Mascheroni.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano.
- Cuarto árbitro: Mauricio Martín.
- VAR: Fernando Espinoza.
- AVAR: Wenceslao Meneses.
19.30: River vs. Banfield (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba.
- VAR: Ariel Penel.
- AVAR: Diego Verlota.
Miércoles 4 de marzo
21: Lanús vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-
A confirmar
Aldosivi vs. Argentinos (Zona B) -ESPN Premium-
