Asi está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras la victoria de Racing sobre River

Racing Club se impuso a River Plate 3 a 2 como local en el estadio Cilindro de Avellaneda en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, se convirtió en el sexto clasificado entre los ocho mejores y sigue en carrera por el título y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El conjunto de Gustavo Costas empezó ganando con un gol tempranero de Santiago Solari, pero el de Marcelo Gallardo lo dio vuelta en tres minutos del complemento con anotaciones de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero. Lucas Martínez Quarta, en contra, igualó para el local y a los 93′ Gastón Martirena le dio el tanto del triunfo y el pasaje a la siguiente instancia.

La Academia, ahora, espera por Lanús o Tigre, que chocarán el próximo miércoles en la Fortaleza en el último de los cruces. El cotejo se programó entre semana porque el sábado pasado el Granate disputó la final de la Copa Sudamericana 2025 y se coronó campeón sobre Atlético Mineiro por penales.

La primera instancia de eliminación directa del Clausura comenzó el sábado con la victoria de Argentinos Juniors como visitante frente a Vélez 2 a 0. El rival del Bicho en la siguiente etapa será Boca Juniors, que se impuso por el mismo resultado a Talleres de Córdoba en la Bombonera.

Del otro lado del cuadro quedaron emparejados Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata. El Ferroviario doblegó como local a San Lorenzo 2 a 1 mientras que el Pincha dio el golpe frente al Canalla en el Gigante de Arroyito 1 a 0 en un cotejo que será recordado porque los jugadores del visitante hicieron el “pasillo al campeón” de espaldas. Barracas Central, por su parte, venció a Deportivo Riestra 1 a 0 como visitante y aguarda en cuartos por Unión de Santa Fe o Gimnasia de La Plata.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba.

Vélez 0-2 Argentinos Juniors.

Lanús vs. Tigre - Miércoles 26 de noviembre a las 21.30.

Racing 3-2 River Plate.

Rosario Central 0-1 Estudiantes de La Plata

Central Córdoba 2-1 San Lorenzo.

Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata - Lunes 24 de noviembre a las 22.

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors.

Lanús o Tigre vs. Racing -si clasifica Lanús, será visitante mientras que si lo hace Tigre, local-.

Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata.

Unión o Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central -si clasifica Unión será visitante mientras que si lo hace Gimnasia, local-.

Boca Juniors venció a Talleres en la Bombonera y avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura 2025 Gonzalo Colini

La T, el Fortín, el Millonario, el Canalla, el Ciclón y el Malevo concluyeron la temporada 2025 al igual que 13 de los 14 clubes que no superaron la primera etapa del Torneo Clausura 2025 y quedaron eliminados antes de los octavos de final. Se trata de Banfield, Belgrano de Córdoba, Huracán, Defensa y Justicia, Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Newell’s, Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan, Independiente, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba y Godoy Cruz.

La excepción es Platense, que el 20 diciembre disputará el Trofeo de Campeones contra el ganador del Torneo Clausura en el estadio Único de San Nicolás.