Bombos del sorteo del Mundial 2026: cuál es “el grupo de la muerte” que le puede tocar a la Argentina

El equipo dirigido por Lionel Scaloni sueña con defender el título obtenido en Qatar 2022; integra el pelotón N°1 junto a España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania

La selección argentina será una de las cabezas de serie en el sorteo de la etapa de grupos del Mundial 2026
Ya se definieron todos los clasificados directos al Mundial 2026. 42 selecciones de las 48 que subirán el telón de la primera edición con esa cantidad de participantes, ya tienen asegurada su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, el mejor de las eliminatorias sudamericanas por amplia diferencia, integra el Bombo 1, el de los cabezas de serie, junto a los tres anfitriones y otros ocho países: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania,

El sorteo se realizará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. El formato será similar al de las las últimas ediciones: todos los grupos, que en esta edición serán 12, tendrán un equipo de cada uno de los cuatro bombos. Aunque aún no fue confirmado, la FIFA suele implementar restricciones para evitar que seleccionados de la misma confederación queden emparejados en una misma zona, con excepción de aquellas que aportan un número elevado de participantes, como la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA).

El sorteo de la etapa de grupos del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos
Los Bombos 2 y 3 también están definidos. En el primero aparecen Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia; mientras que en el restante están Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá. El 4, en tanto, tiene a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití y Curazao, y a ellos se les sumarán los seis que obtengan su boleto desde el repechaje.

En ese sentido, la Argentina, como el resto de los clasificados, ya comienza a observar sus posibles rivales en la etapa de grupos, a sabiendas de que evitará a las principales potencias europeas. Del Bombo 2 no podrá cruzarse con Colombia y Uruguay, por lo que las principales amenazas son Croacia y Marruecos, semifinalistas en Qatar 2022. En el 3, la temible Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard se vislumbra como el rival a evitar. En el 4, donde se encuentran los equipos con menos jerarquía, el más “poderoso” es Ghana, aunque Italia es uno de los gigantes que busca su lugar a través del repechaje y, de clasificarse, integrará ese pelotón.

Italia, rival al que la Argentina goleó en la Finalissima 2022, pelea por un lugar en el Mundial 2026
Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales

Qatar 2022

  • Argentina
  • Arabia Saudita
  • México
  • Polonia

Rusia 2018

  • Argentina
  • Islandia
  • Croacia
  • Nigeria

Brasil 2014

  • Argentina
  • Bosnia y Herzegovina
  • Nigeria
  • Irán

Sudáfrica 2010

  • Argentina
  • Grecia
  • Corea del Sur
  • Nigeria

Alemania 2006

  • Argentina
  • Holanda
  • Costa de Marfil
  • Serbia y Montenegro

Corea del Sur - Japón 2002

  • Argentina
  • Suecia
  • Inglaterra
  • Nigeria
