Se definen los bombos para el sorteo del Mundial 2026: una por una, cómo se ubican las selecciones

Con casi todos los cupos al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 definidos, se diagramaron los bombos para el sorteo que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington con los 12 seleccionados cabeza de serie en el copón número 1 y el resto ubicados en el 2, 3 y 4, de acuerdo al ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En el primero se ubican los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Cada uno de ellos liderará una zona. Un caso particular es el de Italia, que se ubica noveno en el ranking pero todavía no obtuvo su boleto a la Copa del Mundo y la buscará en el repechaje de Europa. En caso de conseguirla, será ubicado en un grupo como elegido del bombo número 4, más allá de que su nombre no estará en el sorteo.

En el segundo listado hay equipos que tienen material para ser la sorpresa, entre ellos Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022. Además, figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador y, de Europa, Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en la última cita ecuménica.

En el bombo número 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales de más peligro son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas por sobre Italia; y Costa de Marfil. En el 4, en tanto, figuran los países de menor calibre, con Ghana como combinado más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque se pueden sumar conjuntos de peso como, además de la Azzurra, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Los repechajes, los seis boletos que faltan

Al Mundial 2026 le restan seis plazas y se definirán en dos repechajes. En el de Europa, que se disputará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, hay cuatro lugares para 16 selecciones: Albania, Kosovo, Macedonia del Norte, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Rumania e Irlanda del Norte.

En la repesca internacional, que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, hay dos boletos para seis equipos: Bolivia, Irak, República Democrática del Congo, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia.

Los seis seleccionados que accedan a la Copa del Mundo, ya tendrán un lugar preasignado en el sorteo como representantes del bombo número 4, por lo que es probable que decanten en una zona compleja porque enfrentarán a un cabeza de serie.