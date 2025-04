Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Independiente en la Copa Sudamericana 2025, tras la fecha 1

Este martes se disputó la primera jornada del grupo A de la Copa Sudamericana 2025. Los partidos que se jugaron fueron: Nacional Potosí vs. Independiente en el estadio Víctor Agustín Ugarte y Boston River vs. Guaraní en el Centenario. La segunda jornada se llevará a cabo la próxima semana con los siguientes compromisos: Independiente vs. Boston River y Guaraní vs. Nacional Potosí. El detalle de todo el certamen está disponible en canchallena.com.

El Rojo es el gran favorito a quedarse con el primer puesto por historia y por su gran desempeño en lo que va de la temporada, en la que se mantiene como único líder de la zona B del Torneo Apertura y, a su vez, como el equipo más goleador. En los papeles, el Cacique se perfila como candidato a culminar segundo y, en consecuencia, a meterse en el playoff de 16vos de final ante un tercero de la Copa Libertadores. La Banda Roja y el Sastre, por su parte, en principio pelearían por arrebatarle ese segundo lugar a Guaraní.

Independiente viajó a Potosí, en plena altura de Bolivia, para enfrentarse a Nacional como visitante AIZAR RALDES - AFP

Así está la tabla de posiciones del grupo A

Los partidos que le quedan al grupo A

Fecha 2

Independiente vs. Boston River - 8 de abril a las 19

Guaraní vs. Nacional Potosí - 10 de abril a las 21.30

Fecha 3

Guaraní vs. Independiente - 22 de abril a las 19

Boston River vs. Nacional Potosí - 22 de abril a las 19

Fecha 4

Nacional Potosí vs. Guarani - 6 de mayo a las 19

Boston River vs. Independiente - 6 de mayo a las 21.30

Fecha 5

Nacional Potosí vs. Boston River - 13 de mayo a las 19

Independiente vs. Guarani - 15 de mayo a las 19

Fecha 6

Guarani vs. Boston River - 28 de mayo a las 19

Independiente vs. Nacional Potosí - 28 de mayo a las 19

Cómo ver online la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 comenzó este martes 1° de abril con los primeros partidos de la etapa de grupos y se extiende hasta el 22 de noviembre, día en el que se disputará la final en un estadio a confirmar de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que entre DSports y las diferentes señales de ESPN y Fox Sports se reparten los derechos televisivos. Además, todos los detalles del certamen, con tablas de posiciones, goleadores y fixture, están disponibles en canchallena.com.

ESPN.

Fox Sports.

DSports.

Disney+.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno cada uno.

LA NACION