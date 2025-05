Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 5

Este jueves finalizó la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores 2025. River consiguió una goleada histórica ante Independiente del Valle y se aseguró no solo la clasificación a octavos de final, sino también el primer lugar de la tabla de posiciones. La próxima jornada se llevará a cabo el martes 27 de mayo con los siguientes partidos: River vs. Universitario e Independiente del Valle vs. Barcelona. El detalle del torneo está disponible en canchallena.com.

El Millonario sigue en alza. Cada vez juega mejor y, partido tras partido, la eficacia de los futbolistas ofensivos se acrecienta. En esta oportunidad, vapuleó a un duro rival como Independiente del Valle por 6 a 2 y llegó a la cifra de 23 goles convertidos en los últimos seis encuentros. Los goles los hicieron Sebastián Driussi, Luis Zárate en contra, Franco Mastantuono, Maximiliano Meza, Miguel Borja y Manuel Lanzini; mientras que Michael Hoyos y Claudio Spinelli anotaron para el club ecuatoriano.

Sebastián Driussi está imparable; este jueves convirtió uno de los seis goles ante Independiente del Valle Gustavo Garello - AP

En el otro compromiso, disputado el miércoles, el conjunto peruano se quedó con la victoria por la mínima diferencia ante el Coloso de América con un tanto de Álex Valera. De esta manera, se trepó al segundo lugar de la clasificación general con siete puntos, cuatro menos que el líder River, pero dos más que Independiente del Valle y tres más que Barcelona.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2025

Fixture y resultados del grupo B de la Libertadores 2025

Fecha 1

Barcelona 1 - 0 Independiente del Valle.

Universitario 0 - 1 River.

Fecha 2

River 0 - 0 Barcelona.

Independiente del Valle 1 - 0 Universitario.

Fecha 3

Barcelona 0 - 1 Universitario.

Independiente del Valle 2 - 2 River.

Fecha 4

Barcelona 2 - 3 River.

Universitario 1 - 1 Independiente del Valle.

Fecha 5

Universitario 1-0 Barcelona.

River 6-2 Independiente del Valle.

Universitario de Perú dio la sorpresa y derrotó a Barcelona de Ecuador como local Martin Mejia - AP

Fecha 6

River vs. Universitario - Martes 27 de mayo a las 21.30 - Monumental

Independiente del Valle vs. Barcelona - Martes 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Banco Guayaquil

Cómo ver online la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 se extiende hasta el 29 de noviembre, día en el que se disputará la final en un estadio a confirmar de Lima, Perú. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que entre Telefé y las diferentes señales de ESPN y Fox Sports se reparten los derechos televisivos. Todos los detalles del certamen, con tablas de posiciones, goleadores y fixture, están disponibles en canchallena.com.