Horario del sorteo del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 se sorteará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington y los 48 participantes (42 confirmados más los seis que se sumarán desde los repechajes) conocerán a sus rivales para la etapa de grupos y el posible camino hacia la final. La Argentina, que fue campeona en Qatar 2022 llega como campeona defensora.

La ceremonia está programada para las 14 (horario argentino). Si bien todavía no se oficializó, es probable que se transmite en vivo por televisión a través de diferentes canales y en plataformas digitales.

Las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026; restan seis plazas que saldrán de los repechajes FIFA

El procedimiento del sorteo será diferente al habitual, ya que la Copa del Mundo tendrá 16 seleccionados más que las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022. Los equipos del primer bombo serán los cabeza de serie de cada uno de los 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. México encabezará la zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.

Ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con excepción de Europa. Como serán 16 los representantes de la UEFA, habrá al menos un conjunto por zona y un máximo de dos.

Además, de cara a los cruces de eliminación directa, la FIFA estableció un cambio “para garantizar el equilibrio competitivo”. Con ese objetivo, explicó que se establecerán “dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos” y que se aplicarán restricciones para “conseguir una distribución equilibrada de los equipos”. Es así que los dos mejores del ranking de la FIFA, España y Argentina, se ubicarán una a cada lado del cuadro en caso de liderar sus respectivas zonas y solo podrán enfrentarse en la definición. Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del escalafón internacional, también se repartirán una para cada lado del cuadro, siempre que dominen sus respectivos grupos.

En caso de liderar sus respectivos grupos, las selecciones de España y la Argentina solo podrán enfrentarse en la final del Mundial 2026 Canchallena

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

En el primer copón se ubican los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional: España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Cada uno de ellos liderará una zona.

En el segundo listado hay equipos que tienen mérito para ser la sorpresa, entre ellos Marruecos que fue semifinalista en Qatar 2022. Además, figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador y, de Europa, Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercero en la última cita. En el bombo 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales con mejor potencial son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas, Italia y Costa de Marfil.

Por último, en el 4 figuran los equipos de menor calibre, con Ghana como el más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque justamente se pueden sumar conjuntos de peso como Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia. De Sudamérica, Bolivia buscará ingresar al Mundial a través de la repesca internacional en la que enfrentará a Surinam y, si se impone, a Irak.