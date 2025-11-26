Argentina vs. España, por la Finalissima 2026: cuándo se juega el partido

Ya no hay impedimentos para que se dispute la Finalissima entre las selecciones de la Argentina y España, N° 2 y 1, respectivamente, del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que se actualizó recientemente para diagramar los bombos para el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.

La reciente clasificación de la Furia Roja a la Copa del Mundo en las eliminatorias de Europa la liberó para enfrentar a la albiceleste el viernes 27 o sábado 28 de marzo de 2026, durante la primera fecha FIFA del próximo año. El encuentro entre los campeones de América y Europa todavía no fue oficializado con un día exacto, pero meses atrás la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la incluyó en su calendario para ese período.

Lionel Scaloni no estaba de acuerdo con enfrentar a España en marzo de 2026 porque será el último partido antes de entregar la lista de jugadores para el Mundial Agencia AFP

El escenario, aunque tampoco se confirmó, sería el estadio Lusail de Doha, Qatar, el mismo donde en 2022 la Argentina se coronó en la Copa del Mundo.

De concretarse, el encuentro será el último antes de que los entrenadores Scaloni y Luis De la Fuente definan la lista de 26 convocados para la cita ecuménica, certamen en el que la FIFA desea que solo se crucen en la final y, por eso, anunció que, en caso de ambos liderar sus respectivas zonas, serán ubicados uno a cada lado del cuadro.

La selección de España se clasificó recientemente al Mundial 2026, desde las eliminatorias europeas GIORGI ARJEVANIDZE - AFP

El partido entre argentinos y españoles será el 15 en la historia entre ambos. El mano a mano tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

Así llegaron a la Finalissima

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

El historial de la copa

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.