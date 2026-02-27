Video: los goles de River ante Banfield en el partido del Torneo Apertura y la despedida de Gallardo

El Millonario derrotó a Banfield por 3 a 1 en el último partido del ‘Muñeco’ como entrenador; hubo aplausos para el cuerpo técnico y silbidos para los jugadores
Marcelo Gallardo se despidió de River con una victoria. El entrenador más laureado de la historia del Millonario afrontó su último partido en este segundo ciclo al mando del club y celebró la victoria por 3 a 1 frente a Banfield, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Los goles fueron convertidos por Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas (Mauro Méndez empató transitoriamente para el Taladro).
El conjunto de Núñez festejó en la despedida del ‘Muñeco’ al mando del equipo. Y fue de manera contundente en su propia casa, ante una multitud que, al unísono, al principio y al final, ovacionó al DT y silbó a la gran mayoría de los futbolistas, con excepción de los juveniles. En su última carta Gallardo movió fichas, relegó a algunos referentes o jugadores más experimentados al banco de suplentes y apostó por los más jóvenes, que demostraron estar a la altura de la situación.
El primer tanto lo convirtió el capitán de esta noche, Martínez Quarta. Ian Subiabre ejecutó un tiro libre desde 3/4 de cancha y el exdefensor de Fiorentina ganó en las alturas en el punto de penal y, de cabeza, abrió el marcador. La alegría se apagó momentáneamente al término del primer tiempo, cuando Mauro Méndez empató para el Taladro.
Ya en el complemento, River tardó apenas 40 segundos en ponerse en ventaja nuevamente. Freitas condujo bien hasta la puerta del área y buscó a Subiabre, que ingresó desde el sector derecho y, de zurda, se perfiló y estrelló un remate en el palo derecho del arco defendido por Facundo Sanguinetti. En el rebote, Driussi apareció como ‘9′ de área y solo tuvo que empujar la pelota para volver a convertir un gol después de seis meses.
El tercero fue obra de Freitas, uno de los más destacados. Fauto Vera probó desde afuera del área y un rebote fortuito le quedó a Tomás Galván, otro de los puntos altos. El mediocampista con pasado en Defensa y Justicia y Vélez, entre otros equipos, estuvo atento y, en vez de rematar de primera, asistió al delantero surgido en Acassuso, quien definió de primera y anotó su primer tanto con la camiseta del Millonario.
