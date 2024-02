escuchar

La cuarta ronda de la FA Cup, el torneo más añejo del fútbol mundial, llegó a su fin. Y fue con el triunfo por 3 a 1 de Chelsea sobre Aston Villa. La perla de la jornada fue Enzo Fernández, que cerró la cuenta de su equipo con un verdadero golazo de tiro libre, después de un remate que ubicó en el ángulo. Su víctima fue Emiliano Martínez, que no tuvo ninguna responsabilidad en los tres tantos del equipo de Londres, pero menos aún en el de su compañero en el seleccionado argentino, al que apenas pudo rozar con sus dedos. Este resultado les da la clasificación a los londinenses a los octavos de final. Y, al mismo tiempo, le da un respiro a Mauricio Pochettino, que tras la derrota del último fin de semana y el mal momento general fue apuntado por los hinchas de Chelsea.

Villa Park recibía el desquite de la cuarta ronda de la FA Cup. La ida se había disputado en Stamford Bridge y finalizó 0 a 0, por eso el pase a la próxima instancia debía definirse con este partido. En un lapso de 10 minutos le bastó a Chelsea para sacar los primeros dos goles de ventaja. Cuando se jugaban 11, Nicolas Jackson se escapó por la izquierda y mandó un centro rasante para Noni Madueke. El inglés quedó de espaldas al arco y la jugó para Conor Gallagher, que se acomodó y de zurda la clavó en el ángulo para poner el 1 a 0 en el estadio Villa Park.

El primer gol de Chelsea: Gallagher

A los 21, los dirigidos por Pochettino volvieron a contar con espacios, pero esta vez fue por el sector derecho. Quien recibió fue Malo Gusto. El francés se acomodó y envió un centro al área. Una vez más Nicolas Jackson resultó protagonista: entró libre y cabeceó al segundo palo del arco defendido por el Dibu Martínez, que no pudo reaccionar debido a la potencia con la que ingresó la pelota.

El segundo tanto de Chelsea: Nicolas Jackson

Ya en la segunda etapa, cuando se disputaban 9 minutos, Chelsea se encontró con un tiro libre de larga distancia. Enzo Fernández y Ben Chilwell se pararon delante de la pelota, pero el argentino se hizo cargo del remate y la clavó en un ángulo, para la gran estirada del Dibu Martínez que apenas la tocó con la punta de los dedos. Una verdadera joya del mediocampista que se sacó la camiseta en el festejo y fue abrazado por todos sus compañeros. Por la celebración, Enzo fue amonestado.

La joya de Enzo Fernández

Además, en el festejo, señaló con su dedo índice en señal de que “está acá”, porque mucho se habló en estos días sobre su salida del club. “El jugador no tiene la intención de salir. Los dirigentes fueron bien claros con este proyecto. Es un plan que iba a costar al principio porque iban a llegar jugadores nuevos y jóvenes, pero cuando el equipo se acoplaran bien las piezas, el Chelsea iba a salir adelante”, confirmó Uriel Pérez, CEO de De 9 Fútbol y representante del jugador. “El deseo de Enzo Fernández es estar en el equipo y triunfar. No nos reunimos con ningún club ni tratamos de hablar con algún club. Sabemos cuál es el deseo del jugador. Obviamente que a él le gustaría que el club estuviese en otra posición, pero eso se logrará con trabajo”, finalizó.

Con este resultado, los de Londres se clasificaron a los octavos de final de la FA Cup y allí se medirán ante Leeds United. Sin embargo, esto no cambia lo que sucede con uno de los clubes más poderosos de Inglaterra que atraviesa una crisis deportiva. Ubicado en el undécimo puesto de la Premier League, a veinte puntos del líder, Liverpool (51 contra 31), el conjunto londinense es un polvorín. Dos derrotas en cuatro días y ocho goles recibidos (4-2 vs. Wolves y 4-1 vs. Liverpool) colmaron la paciencia de los hinchas con Mauricio Pochettino. Pero ahora, al entrenador se le habría abierto otro foco de conflicto, incluso, mucho más severo con miras a su continuidad.

Según el portal The Athletic, el vestuario tampoco estaría conforme con la tarea del entrenador argentino y de su cuerpo técnico. Algunos jugadores, cuya identidad no cita el medio por motivos obvios, creen que los elementos tácticos de Pochettino son “limitados”. Además, el mismo medio publicó que los jugadores, en muchas ocasiones, improvisan por su cuenta dentro del campo de juego, sin una guía. Sin embargo, con este triunfo reinarán días de mayor tranquilidad en Stamford Brigde que además deberá disputar la final de la Carabao Cup el próximo 25 de febrero ante Liverpool.

En otro de los choques de cuarta ronda que faltaban definirse Bristol City y Nottingham Forest, que empataron 0 a 0 en la ida, y están igualando 1 a 1 en el alargue estos momentos. Gonzalo Montiel es titular en el Forest.

LA NACION