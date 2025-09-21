Aston Villa, con Dibu Martínez de titular, empató con Sunderland y sigue en zona de descenso
El equipo de Birmingham no aprovechó la ventaja de un hombre más durante gran parte del partido, igualó 1-1 y, tras cinco fechas, se ubica 18° en la Premier League
El presente de Aston Villa es sumamente pobre y, si bien recién es el inicio de la temporada, alarma. Tras quedar eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga ante Brentford (sin Dibu Martínez en el arco), el equipo de Birmingham no pudo sostener el triunfo parcial frente a Sunderland, igualó 1-1 por la quinta fecha de la Premier League y continúa en la zona del descenso.
Con el arquero de la selección nacional como titular (también actuó el marplatense Emiliano Buendía), Aston Villa volvió a tener una tarea frustrante y el entrenador, el español Unai Emery, no encuentra soluciones. Pese a actuar de visitante, en en el Estadio de Luz de Sunderland, Los Villanos no tienen mucho por celebrar, sobre todo porque jugaron una gran porción del partido con un jugador más, debido a la expulsión del defensor mozambiqueño Reinildo Mandava a los 33 minutos del primer tiempo.
Ahora, Aston Villa suma tres empates y dos derrotas en la Premier League. El gol del polaco Matty Cash, que abrió el resultado ante Sunderland, fue apenas el primero del equipo en el campeonato inglés este año. Sin embargo no pudieron sostener la ventaja (el empate, a quince minutos del final, lo anotó Wilson Isidor, tras una desatención de la última línea) y se marcharon apesadumbrados. El equipo que tiene a Dibu Martínez como uno de los referentes no logra despojarse de un apático presente, que lo tiene en el puesto 18 (de 20 equipos). Con el punto conseguido, Sunderland, asimismo, suma ocho y se ubica séptimo.
Después de llegar a los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada, el inicio del nuevo ciclo encuentra a Aston Villa muy lejos de ese nivel. Con tres empates y dos derrotas en la liga inglesa, solo está por arriba de West Ham (con tres puntos y peor promedio de goles) y Wolverhampton, que perdió todos los encuentros en lo que va de la temporada 2025/2026.
No competirá este año en el torneo de clubes más importante del Viejo Continente, ya que se clasificó para jugar la Europa League por su posición en la última liga inglesa. Además, el arquero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 recién empieza a sumar sus primeros minutos luego de su discutida y, finalmente frustrada, transferencia a Manchester United.
La semana pasada, el conjunto de Birmingham sufrió un mazazo prematuro en la Copa de la Liga, al caer con Brentford por penales. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, Aston Villa perdió desde la definición de los doce pasos, por 4-2. El próximo desafío de Aston Villa será el próximo jueves, de local en el estadio Villa Park, ante Bolonia, por la Europa League.
Lo mejor de Sunderland-Aston Villa
