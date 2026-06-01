Rumbo al Mundial: Brasil se despidió en el Maracaná con una goleada ante Panamá

En un Maracaná repleto, deseoso de encontrar indicios para ilusionarse con una selección que desde hace tiempo no entusiasma, Brasil goleó por 6 a 2 a Panamá en el penúltimo amistoso antes del Mundial. El último tramo de la preparación lo completará en los Estados Unidos, donde el sábado próximo hará el último ensayo, contra Egipto, en Cleveland.

Carlo Ancelotti dispuso una formación inicial que será bastante parecida a la que se espera para el debut en el Mundial, frente a Marruecos, el sábado 13. Una alineación que seguramente no tendrá la reaparición de Neymar, que tras el anuncio oficial de su inclusión en la lista de 26 futbolistas sufrió una lesión de grado dos en el gemelo derecho, que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación. Ancelotti descartó que haya un cambio en la nómina por el delantero que no juega por la selección desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla ante Uruguay en el Centenario, por las eliminatorias.

Los otros convocados al Mundial que quedaron al margen del amistoso son los tres que el día anterior participaron en la final de la Champions League: Marquinhos, Gabriel Magalhães y Martinelli.

Ancelotti, en el banco de suplentes del Maracaná MAURO PIMENTEL - AFP

En el arco estuvo Alisson, de poca continuidad en su temporada en Liverpool, debido a las lesiones musculares. En los laterales, función en la que Brasil contó históricamente con grandes exponentes, aparecen jugadores que no ofrecen tantas alternativas ofensivas de calidad, como Wesley y Alex Sandro. Los hinchas empezaron a festejar goles desde temprano. A los dos minutos, Vinicius, de quien se espera que en algún momento asuma el liderazgo ofensivo, marcó con un remate desde la puerta del área. “Después de tanto tiempo, para mí siempre es especial volver al Maracaná”, expresó el N° 7, que se formó en Flamengo y fue transferido a Real Madrid.

Panamá, dirigido por el dinamarqués Thomas Christiansen, disputará un Mundial por segunda vez, luego del debut en 2018. En los primeros minutos, el equipo centroamericano pudo mantener un desarrollo parejo y dio la sorpresa al conseguir el empate con un tiro libre de Amir Murillo que se desvió en la barrera (Matheus Cunha) y descolocó a Alisson.

A Brasil, como viene siendo habitual, le costaba generar juego fluido. Raphinha no parecía cómodo en una posición centrada, detrás de Cunha. Alisson tuvo que exigirse con una estirada para desviar un remate de Ismael Díaz antes de que llegara el 2-1, con un cabezazo de Casemiro, luego de un centro de Vinicius. A los 34 años, Casemiro se mantiene como uno de los volantes centrales que mejor se vincula con el gol entre los jugadores que ocupan ese puesto.

Lo más destacado de Brasil 6 - Panamá 2

Tras el ajustado primer tiempo, en el segundo llegaron la rotación que aplicó Ancelotti y la goleada. Las diez variantes posibilitaron que algunos jóvenes se mostraran y dejaran su firma en el marcador. Uno de ellos fue el delantero Rayan, de 19 años, transferido a principios de este año por Vasco da Gama a Bournemouth en 28,5 millones de euros. Debutó a principios de abril, cuando disputó el último cuarto de hora en el amistoso contra Croacia. Anoche marcó el 3-1 con un preciso remate combado, luego de que Igor Thiago presionara y provocara una mala salida del arquero, con un pase que cayó en los pies de Rayan.

El 4-1 fue con un disparo de media distancia de Lucas Paquetá, volante de Flamengo, que se desvió en un defensor. El casting de Ancelotti en el segundo período le hizo lugar a otro atacante que se desempeña en la Premier League. Igor Thiago (Brentford), de 24 años, convirtió el penal que le había cometido el arquero Mosquera. Fue su segundo tanto en tres cotejos con la verde-amarelha.

Neymar, en el banco de suplentes mientras se recupera de una lesión, junto a Vinicius, Raphinha y Wesley, reemplazados tras el primer tiempo MAURO PIMENTEL - AFP

Otro futbolista con escaso recorrido en la selección y que anotó un gol es el medio-centro Danilo Santos (Botafogo), que había ingresado por Casemiro. A la lista de anotadores no pudo sumarse Endrick, cedido en préstamo por Real Madrid a Olympique Lyon. El ex Palmeiras falló en una definición. El festival de goles de la segunda etapa lo cerró el panameño Harvey con un gran remate desde fuera del área.

Las cámaras de la transmisión televisiva pasaron a enfocar tanto el partido como una imagen del banco de suplentes, con Vinicius sentado al lado de Neymar. Los jugadores de Panamá no habían tenido la experiencia de compartir el partido con Neymar, pero cuando terminó hicieron fila para sacarse una foto con el delantero de Santos. Ya cuando el Maracaná empezaba a despoblarse, todo el plantel de Brasil, incluido el personal auxiliar, se tomó una foto con una tribuna de fondo. Última postal local antes de poner rumbo al Mundial.