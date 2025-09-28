Aston Villa venció a Fulham con un gol de Buendía y logró su primer triunfo en la Premier League

Y un buen día... Aston Villa pudo ganar en la Premier League. Luego de seis fechas inquietantes, el equipo en el que ataja Emiliano Dibu Martínez triunfó en el prestigioso torneo inglés. Fue por 3-1, de local en el estadio Villa Park, ante Fulham. Así, el conjunto de Birmingham respiró y se despegó de la zona de descenso. Claro que, esta vez, el futbolista marplatense que se encumbró en figura no fue el arquero campeón del mundo en Qatar 2022, sino Emiliano Buendía, el número 10, también nacido en la ciudad balnearia, que ingresó en el segundo tiempo para tratar de cambiarle la cara al equipo y lo logró.

El N° 10 de Aston Villa, Emiliano Buendía, anotando el 3-1 ante Fulham en Villa Park, en Birmingham DARREN STAPLES� - AFP�

Después de llegar a los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada, el inicio del nuevo ciclo encuentra a Aston Villa lejos de ese nivel, tratando de salir de la crisis. Es más, en los primeros cinco partidos de la Premier League, los Villanos habían empatado tres desafíos y perdido dos. El entrenador, el español Unai Emery, no encontraba soluciones. Y, encima, el arranque del encuentro frente a Fulham de este domingo fue muy errático. El conjunto de Londres se puso en ventaja muy rápido, a los tres minutos, con un tanto de anticipo de cabeza del mexicano Raúl Jiménez (Martínez se quedó estático).

Raúl Jiménez anotó, de cabeza, el primer gol de Fulham, venciendo a Dibu Martínez Jacob King� - PA�

Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo, el delantero Ollie Watkins consiguió el empate, con un toque sutil por encima del arquero alemán Bernd Leno. El tanto, que provocó el desahogo de los hinchas de Aston Villa, a ocho minutos del final del primer tiempo, fue un incentivo para los locales.

Emery decidió hacer modificaciones. Buendía (de 28 años) reemplazó a Harvey Elliott y, de inmediato, empezó a pesar en el partido. A los cuatro minutos, Aston Villa recuperó la pelota, Buendía condujo el ataque, extendió la acción para el capitán, el escocés John McGinn, que encaró en forma vertiginosa y anotó con un zurdazo estupendo, desde afuera del área grande, venciendo al arquero de Fulham. Pero si todo ya era alegría en el Villa Park... apenas dos minutos después la celebración aumentó con el 3-1, el gol de Buendía. Watkins llegó al fondo, por la izquierda, envió un centro atrás y el argentino controló la pelota y definió, rápido y sin dudar, de derecha.

De esta manera, Buendía logró su primer gol oficial en su regreso a Aston Villa, y tras su paso por Bayer Leverkusen, donde jugó 14 partidos y anotó dos tantos. En lo que va de la temporada de la Premier League con el conjunto de Birmingham, fue suplente en el primer partido ante Newcastle, sin ingresar, y sumó minutos en todos los restantes, para un total de 278.

El festejo de Aston Villa: Emiliano Buendía y Matty Cash DARREN STAPLES� - AFP�

Desde entonces, Aston Villa se hizo más compacto, juntó sus líneas y se aferró al control. Hubo una mala acción de Dibu Martínez, que quiso salir jugando, perdió la pelota y el defensor Ezri Konsa salvó el descuento esobre la línea. Pero no mucho más que eso. El triunfo, el primero de la temporada en la Premier League, es un gran alivio para un equipo que estaba en la temida zona del descenso. Ahora, con seis puntos, se ubica momentáneamente en la decimosexta posición en un torneo de veinte equipos en los que descienden los últimos tres.

Vale recordar que el conjunto de Birmingham sufrió un mazazo prematuro en la Copa de la Liga, al caer con Brentford por penales. Luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, Aston Villa perdió desde la definición de los doce pasos, por 4-2. Aston Villa, además, no compite este año en el torneo de clubes más importante del Viejo Continente, ya que se clasificó para jugar la Europa League por su posición en la última liga inglesa. El jueves pasado, Aston Villa comenzó su campaña en la Europa League venciendo 1-0 a Bolonia.

