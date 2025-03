Aston Villa vs. Brujas, en vivo: cómo ver online el partido por la Champions League 2024-2025

Con el objetivo de sellar su clasificación a cuartos de final, el Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez recibe este miércoles desde las 17 (hora argentina) a Brujas en el encuentro de vuelta de la serie de octavos de final de la Champions League 2024-2025 que se desarrolla en Villa Park de Birmingham con arbitraje del alemán Daniel Siebert.

El cotejo se transmite en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ -se requiere ser cliente o suscriptor para acceder al contenido-. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la ida, en Bélgica, el conjunto inglés se impuso 3 a 1 con tantos de Leon Bailey, Brandon Mechele en contra y Marco Asensio. Maxim De Cuyper había igualado transitoriamente para el combinado belga.

La previa de Aston Villa vs. Brujas

Los Villanos se clasificaron directamente a la instancia de octavos de final sin necesidad de pasar por un repechaje porque culminaron octavos en la primera etapa con 16 unidades tras cosechar cinco triunfos (3 a 0 vs. Young Boys, 1 a 0 vs. Bayern Múnich, 2 a 0 vs. Bolonia, 3 a 2 vs. RB Leipzig y 4 a 2 vs. Celtic), un empate (0 a 0 vs. Juventus) y dos derrotas (1 a 0 vs. Brujas y 1 a 0 vs. Mónaco). En la Premier League, en tanto, no atraviesan un buen momento: se ubican octavos con 45 puntos y pelean por llegar a puestos de ingreso a los torneos internacionales de la próxima temporada.

El conjunto belga es una de las grandes revelaciones del campeonato más importante de Europa a nivel de clubes. Superó a Atalanta en los playoffs en una serie que terminó 5 a 2 gracias al triunfo 2 a 1 en Bélgica y a la victoria 3 a 1 en Italia. Además, en la primera ronda le ganó justamente a Aston Villa por la mínima diferencia gracias a una anotación de Hans Vanaken, pero cayó en la ida de los octavos y necesita imponerse por al menos dos goles para estirar la serie al suplementario y, luego, los penales. En el plano local actualmente está segundo con 56 puntos a nueve del líder Genk. A falta de una sola jornada para concluir la etapa regular, tiene asegurada su incursión en los playoffs por el título, al que van los seis mejores.

Posibles formaciones

Aston Villa: Emiliano Martínez; Axel Disasi, Ezri Konsa, Tayrone Mings, Lucas Digne; John McGinn, Youri Tielemans; Leon Bailey, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Ollie Watkins. DT: Unai Emery.

Brujas: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Raphael Onyedika, Ardon Jashari; Chemsdine Talbi, Hans Vanaken, Christos Tzolis; Ferrán Jutgla. DT: Nicky Hayen.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.80 contra 4.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. La parda, que le daría la clasificación a la próxima etapa al conjunto inglés, cotiza a 4.20.

Quien se imponga en la llave avanzará a los cuartos de final y se medirá contra París Saint Germain, verdugo de Liverpool por penales 4 a 1 luego de caer en la ida 1 a 0 como local y ganarle por el mismo resultado en la revancha en Anfield.

El cuadro de la Champions League 2024/25, con cuatro clubes en los cuartos de final Canchallena

LA NACION