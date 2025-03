Champions League hoy: partidos, horarios y cómo ver online la jornada que define los cuartos de final

Este miércoles concluyen los octavos de final de la Champions League 2024-2025 con cuatro partidos de vuelta que definirán el resto de los clasificados a cuartos, en los que ya están PSG, Barcelona, Inter y Bayern Múnich. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y en los canales de TV ESPN y Fox Sports, de acuerdo a la programación. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada duelo con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada inicia a las 14.45 (hora argentina) con el choque entre Lille y Borussia Dortmund en Francia en el que es la continuidad del 1 a 1 de la ida. Luego, a las 17, hay tres más: Aston Villa vs. Brujas -en el primer juego fue triunfo inglés 3 a 1-; Arsenal vs. PSV -los Gunners se impusieron 7 a 1 en los primeros 90 minutos-; y Atlético de Madrid vs. Real Madrid -fue triunfo del Merengue 2 a 1 en la primera parte-.

Cronograma de la Champions League de miércoles 12 de marzo

Octavos de final - Vuelta

14.45: Lille vs. Borussia Dortmund (ESPN y Disney+).

17: Aston Villa vs. Brujas (ESPN y Disney+).

17: Arsenal vs. PSV (Fox Sports 2 y Disney+).

17: Atlético de Madrid vs. Real Madrid (Fox Sports y Disney+).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El torneo ya tiene a cuatro clubes en los cuartos de final gracias a que este martes atravesaron la ronda de 16. París Saint Germain sorprendió por penales a Liverpool 4 a 1 (en el global igualaron 1 a 1 con sendas victorias de visitante 1 a 0) y espera por el vencedor de Aston Villa y Brujas.

Además, Barcelona superó a Benfica 4 a 1 (1 a 0 en el primer partido y 3 a 1 en la revancha) y su oponente saldrá del vencedor de la llave entre Borussia Dortmund y Lille. En la parte más baja del cuadro hay cruce de cuartos definido entre Bayern Múnich e Inter de Milán. El conjunto alemán doblegó a Bayer Leverkusen 5 a 0 (3 a 0 y 2 a 0, respectivamente) mientras que el italiano hizo lo propio con Feyenoord 4 a 1 (2 a 0 de visitante y 2 a 1 de local).

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Es el vigente campeón, ya que derrotó a Borussia Dortmund por 2 a 0 en la final de la última edición. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.

Real Madrid (España) - 15

Milán (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter de Milán (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2

Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) - 1

