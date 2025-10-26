Aston Villa venció a Manchester City con un golazo del “golfista” Cash y la seguridad de Dibu Martínez
Por la novena fecha de la Premier League, el equipo de Birmingham triunfó por 1-0 y subió a la séptima posición; el argentino Buendía salió lesionado
El estadio Villa Park, en Birmingham, fue el escenario de un gran partido por la novena fecha de la Premier League: Aston Villa, con Emiliano Dibu Martínez como titular, derrotó a Manchester City por 1-0. El único tanto se produjo en el primer tiempo, bajo la lluvia, durante un intenso trámite del encuentro, con un gran remate del lateral polaco Matty Cash, un fanático del golf.
Luego de quince minutos de dominio del equipo dirigido por Pep Guardiola, Aston Villa equilibró las acciones y, a los 19, tras un córner trabajado y pensado, en el que tuvo participación el argentino Emiliano Buendía, Cash recibió afuera del área, con un toque se sacó de encima al portugués Bernardo Silva y sacó un zurdazo inatajable para el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que también quedó tapado visualmente.
Cash, eufórico, se fue contra un córner y celebró como si golpeara una pelotita de golf. Vale recordar que el futbolista de 28 años es un apasionado golfista amateur conocido por su potencia en el fairway. Es más: participó en torneos de long drive y llegó a superar las 350 yardas, según los registros de medición de los golpes. De ahí, el festejo con el swing de golf al momento de batir la valla de Manchester City.
El partido continuó con mucho ritmo. A los 21 minutos, tras un preciso contraataque, el artillero noruego Erling Haaland quedó mano a mano con el arquero de la selección argentina, el delantero abrió el pie tratando de colocar la pelota en el segundo palo, pero el marplatense atrapó el balón, con firmeza, ganándose la ovación del público local.
Uno de los pocos momentos ingratos para Aston Villa en el primer tiempo fue a los 28 minutos: Buendía se tiró al piso, muy dolorido en el pie derecho y, finalmente tuvo que ser reemplazado. Se retiró de la cancha sin el botín, con dificultades para caminar y gestos de incomodidad.
Fue una baja valiosa para el funcionamiento del equipo conducido por el español Unai Emery, ya que el marplatense estaba jugando con lucidez y creatividad.
Como se preveía, el poderoso Manchester City, tocado en su amor propio, pisó el campo de juego en el segundo tiempo con la clara intención de acorralar a Aston Villa. Y, durante una buena porción del segundo período, lo consiguió. Sin embargo, entre la seguridad de Dibu Martínez y la atención de los defensores, los Villanos lograron sostener la victoria. Eso sí, tuvo momentos casi milagrosos, como a los 15 minutos, cuando el defensor español Pau Torres despejó sobre la línea lo que hubiera sido el empate del brasileño Savinho. El mediocampista senegalés del equipo local, Amadou Onana, también fue una figura clave.
A un minuto del final, Haaland anotó un gol, arrojándose sobre la pelota y haciéndose un enorme esfuerzo (se golpeó contra el palo derecho de Martínez), pero el tanto fue anulado de inmediato por fuera de juego. Así, tras un inicio opaco de la temporada, Aston Villa consiguió su cuarta victoria consecutiva en la Premier League.
Con este resultado, Aston Villa sube hasta el séptimo lugar del campeonato, con 15 puntos; mientras que el City, con 16 unidades, baja a la cuarta colocación.
Lo mejor de Aston Villa vs. Manchester City
La tabla de posiciones
