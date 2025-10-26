Aston Villa venció a Manchester City con un golazo del “golfista” Cash y la seguridad de Dibu Martínez

El estadio Villa Park, en Birmingham, fue el escenario de un gran partido por la novena fecha de la Premier League: Aston Villa, con Emiliano Dibu Martínez como titular, derrotó a Manchester City por 1-0. El único tanto se produjo en el primer tiempo, bajo la lluvia, durante un intenso trámite del encuentro, con un gran remate del lateral polaco Matty Cash, un fanático del golf.

Luego de quince minutos de dominio del equipo dirigido por Pep Guardiola, Aston Villa equilibró las acciones y, a los 19, tras un córner trabajado y pensado, en el que tuvo participación el argentino Emiliano Buendía, Cash recibió afuera del área, con un toque se sacó de encima al portugués Bernardo Silva y sacó un zurdazo inatajable para el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que también quedó tapado visualmente.

Cash, eufórico, se fue contra un córner y celebró como si golpeara una pelotita de golf. Vale recordar que el futbolista de 28 años es un apasionado golfista amateur conocido por su potencia en el fairway. Es más: participó en torneos de long drive y llegó a superar las 350 yardas, según los registros de medición de los golpes. De ahí, el festejo con el swing de golf al momento de batir la valla de Manchester City.