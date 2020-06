Diego Simeone da instrucciones a sus jugadores durante el partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Club Atlético de Madrid en el estadio de San Mamés en Bilbao Fuente: AFP - Crédito: ANDER GILLENEA

14 de junio de 2020

Es una experiencia particular y cada uno de los protagonistas lo vive de una manera diferente. En ese contexto está parado Diego Simeone , que en este regreso a la actividad en la Liga de España cosechó con su Atlético de Madrid un empate por 1-1 ante Athletic Bilbao de visitante , un resultado que el entrenador valoró. Y en este nuevo escenario, el entrenador argentino también habló acerca de lo diferente que es el espectáculo y lo frío que se vuelve la relación entre todas las partes que componen la competencia: "No es sencillo, estamos acostumbrados a un ambiente diferente con gente, con gritos, con la presión del rival", dijo tras el partido.

El técnico argentino, que tiene como principal objetivo clasificar a Atlético de Madrid a la próxima Champions League (en la actual edición ya está instalado en cuartos de final), se enfocó en valorar lo que produjo el equipo más allá de un resultado: "Pudimos lograr mantener la estabilidad en la competitividad todo el partido. Los cambios nos dieron energía, entraron bien los reservas y pudimos mantener lo que estaba pasando en el segundo tiempo, que era lo que mejor estábamos haciendo. Tendremos que convivir con esta situación. Jugamos cada res días, necesitamos que los jugadores estén bien, será complejo y es un desafío fantástico de cara a estas 10 jornadas. Las dificultades las tenemos todos los equipos".

Simeone comprende el desafío y confía en que su equipo puede asumir tal compromiso: "Lo intentamos, se buscó, se intentó seguir hasta el final buscando ese camino que nos acercara al gol. De cara a lo que viene, fueron unos buenos 90 minutos, con la necesidad de ganar y todo lo que sea no ganar genera vértigo, tendremos que convivir con eso. No me imagino otro escenario que el de que todos los partidos serán difíciles".

La mirada del Cholo a esta "nueva" Liga de España, con la particularidad de los protocolos que se deben respetar, permite comprender qué sienten los protagonistas: " No es sencillo, estamos acostumbrados a un ambiente diferente. Me pasa igual que con ustedes (la prensa). Antes convivíamos aquí y nos veíamos la cara también con ustedes, los gestos, pero ahora es todo más distante y más frio ya que los veo en un aparato en vez de en persona ", contó Simeone, en referencia a la conferencia de prensa virtual que brindó.

Atlético de Madrid apretó un poco más la lucha por los puestos de Champions, pese a empatar en el campo del Athletic Bilbao, en uno de los duelos de la 28ª jornada de La Liga de España.

Iker Muniain abrió el marcador para Athletic, pero dos minutos después Diego Costa equilibró el resultado. "Ha sido una pena que en el mejor momento que estábamos, que hicimos el gol, no pudimos sostenerlo y nos igualaron", lamentó el técnico del Athletic, Gaizka Garitano, tras el partido.

El empate permitió al Atlético empatar a puntos con Getafe (5to) y mantenerse al acecho de Real Sociedad (4to.), que está en el último puesto de acceso a la Champions y que cerrará este domingo la jornada en su duelo contra Osasuna.

Uno de los momentos claves del partido fue la dedicatoria de Diego Costa de su gol, ya que mostró una camiseta de Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético femenino recientemente operada de un tumor cerebral. "No tengo palabras... ¡Sois increíbles! ¡Gracias de corazón!", tuiteó Torrecilla.

