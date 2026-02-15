Atlético de Madrid: de golear a Barcelona y a ser vapuleado por Rayo Vallecano, que lucha por no descender

Sólo pasaron 72 horas entre una victoria resonante y una derrota contundente. Atlético de Madrid venía de golear 4 a 0 a Barcelona el jueves por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, pero este domingo fue vapuleado 3 a 0 por Rayo Vallecano en el duelo de la fecha 24 de la Liga de España. Es la segunda vez en 10 días que al Colchonero le sucede algo similar, que viaja sin escalas de una gran victoria a una derrota que no encuentra consuelo. Diego Simeone, entrenador del equipo, se refirió a la caída y no estuvo de acuerdo con una declaración de uno de sus dirigidos.

Atlético de Madrid dispuso un equipo con algunas alternativas debido a que el próximo martes recibirá a Brujas, por los playoffs de la Champions League. De los argentinos, Giuliano Simeone, Juan Musso y Julián Álvarez, estuvieron en el banco. Mientras que Nahuel Molina, Nicolás González y Thiago Almada, todos con aspiraciones mundialistas con la selección, formaron parte de la alineación inicial.

Rayo Vallecano celebra, Alexander Sorloth, de Atlético de Madrid, se lamenta PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

El rival del Atleti, hundido en los puestos de los que luchan por no descender, necesitaba sumar de a tres y lo sorprendió al equipo dirigido por Diego Simeone. En los instantes finales de la primera parte y en una ráfaga de cinco minutos, los de Vallecas se pusieron al frente.

A los 40, apareció Andrei Rațiu para armar una gran jugada individual por la derecha y enviar el centro al área chica. Allí la empujó Fran Pérez para establecer el 1 a 0. A los 45, Clément Lenglet falló en la salida ante una buena presión del equipo local. Ilias Akhomach envió un centro desde la derecha y Isi Palazón le pegó al arco. Oblak dejó el rebote corto y Óscar Valentín la empujó para poner el 2 a 0. A los 29 de la segunda etapa y tras una jugada preparada de un tiro de esquina, Ávaro García envió un centro y Nobel Mendy, de cabeza. piso el 3 a 0 para liquidar el partido.

Un gran triunfo de Rayo Vallecano que por el momento salió de los puestos del descenso. Suma 25 puntos y pasó a Mallorca, que debe jugar ante Betis, pero tendrá un partido más. Para los de Madrid, una caída con la que siguen dando ventajas en el objetivo por estar entre los líderes y de la clasificación a la Champions League del 2026/27. Está cuarto, con 45, al igual que Villarreal, que tiene mejor diferencia de goles (+18 a +17).

El Rayo, que no había vencido al Atlético en 19 partidos consecutivos desde 2013, además puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas del equipo en todas las competiciones.

La situación de Atlético de Madrid en los últimos 10 días llamó la atención. El pasado 5 de febrero goleó como visitante a Betis por 5 a 0 en los cuartos de final de la Copa del Rey y avanzó a las semifinales. El domingo 8, ante el mismo rival y por la liga, pero de local, perdió 1 a 0. El pasado jueves 12 pasó por arriba 4 a 0 a Barcelona en el Metropolitano de Madrid, para sacar ventajas en la ida de las semis de la Copa del Rey. Y este domingo, otra vez por el campeonato local, perdió sin atenuantes ante Rayo Vallecano.

Esta irregularidad marcó un contrapunto en declaraciones al final del partido. El arquero Jan Oblak habló tras la derrota dejó una frase muy autocrítica: “Parece que la liga se ha tirado. No podemos perder partidos así. De esta manera, va a ser difícil competir, los partidos no se eligen, a los partidos hay que jugarlos al máximo, hay que ganarlos y me da la sensación como que no lo estamos haciendo así. Merecimos perder”.

A raíz de esta declaración Diego Simeone se mostró en desacuerdo y expresó: “No comparto lo que dijo. El equipo jugó mal y cuando juega mejor el rival y es superior, te gana”, dijo en primer lugar. Luego, el DT argentino se refirió la caída y no tuvo en problemas en decir lo que vio: “No jugamos bien, no progresamos más de nuestra área, ellos nos sacaron tiempo, nos presionaron, nos quitaron la posibilidad de ir creciendo, no tuvimos situaciones de gol y ellos fueron concretos, muy bien trabajo del rival.

Por último, lamentó no haber mantenido el nivel del duelo ante Barcelona y se enfocó en lo que será el duelo ante Brujas esta semana: “Un pena no haber podido continuar con la línea que veníamos del jueves, pero esto queda atrás, hay que pensar en el miércoles y tenemos que buscar energías para estar bien el miércoles”, cerró.