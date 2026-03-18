Atlético de Madrid - Tottenham: Diego Simeone apuesta a Julián Alvarez y admira a Cristian Romero

Un duelo de alta tensión, en la casa de Tottenham Hotspur y con la presión de revalidar lo que sucedió en España. En ese contexto, Diego Simeone, analizó la revancha de este miércoles a las 17 (hora de la Argentina) de la serie de octavos de final de la Champions League que comenzó con 5-2 de Atlético de Madrid. El cuadro colchonero llegó a Inglaterra con amplia ventaja, pero su entrenador pretende que los jugadores no se relajen y que logren poner a su rival en una situación aun más “incómoda”.

“Hablamos siempre de lo mismo: intentamos seguir jugando el partido que empezamos en el Metropolitano y habrá diferentes situaciones para generar lo que queremos hacer. Competir de la misma manera. Algunas veces, llegando más lejos; otras, no, pero el nivel competitivo sigue estando y esperamos llevar el partido adonde podemos hacerles daño”, explicó Simeone. Qué habló también de Tottenham: “Es un equipo intenso. La ilusión de su gente jugará desde el inicio, la ilusión que despierta la competición. Y jugamos contra todo eso. Tenemos que sacar adelante el partido. Lo mejor sería marcar para llevar al rival a una situación más incómoda“. El director técnico no dejará detalle por atender para acceder a los cuartos de final.

La conferencia de Simeone

Fiel a su estilo y sin dar vueltas, Cholo reiteró su deseo de que Julián Alvarez se quede en Atlético de Madrid, tras las versiones que pusieron en duda el futuro del delantero que este miércoles cumplirá 100 partidos con la camiseta del equipo español. “Ya he hablado bastante de Julián este tiempo. Saben lo que confío y creo en él. Quiero que juegue muchos partidos más aquí y siga aumentando esas cifras“, comentó el DT.

Consultado acerca de la presencia de su compatriota Cristian Romero en la defensa de Tottenham, Simeone no guardó elogios al defensor que desde hace un tiempo suena como posible refuerzo para Atlético. “Como hincha argentino admiro su personalidad, su juego, su trabajo defensivo. Por el hincha que soy, he visto más partidos de él en la selección que en Tottenham. Soy un admirador de él, claramente", subrayó.

La confianza de Tudor

Si bien torcer el rumbo de la serie parece muy complejo para Tottenham, el entrenador del equipo inglés, Igor Tudor, considera que pasar a los cuartos de final es factible. “No es imposible remontar. En la ida mostramos que podemos hacerles daño. No son mejores que nosotros. Todo está abierto aún. Tenemos que creer que podemos hacerlo”, sostuvo, contundente.

El director técnico confirmó que Destiny Udogie y Lucas Bergvall están listos para jugar después de superar lesiones, aunque no el partido completo, mientras que Cuti Romero ya está recuperado del golpe en la cabeza que sufrió en el partido de ida y estará disponible desde el inicio.

Igor Tudor, el DT de Tottenham, siente que no es imposible torcer el rumbo de la serie; su equipo está tres tantos abajo de Atlético. DARREN STAPLES� - AFP�

Sin embargo, João Palhinha, que chocó con Romero en esa jugada, sí estará de baja, ya que terminó más afectado y tuvo que entrenarse aparte del grupo. La otra duda de Tottenham es Conor Gallagher, que está enfermo. Tudor aún no sabe si el volante podrá estar en el banco de los suplentes.