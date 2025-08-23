Atlético de Madrid: una inversión millonaria en refuerzos, por ahora sin resultado

Para encontrar un equipo que en este mercado haya invertido más en refuerzos que el Atlético de Madrid hay que salir de la Liga de España para adentrarse en la opulenta Premier League, cuya economía, y también los laxos controles, la ponen a la cabeza de toda Europa. Los 175 millones de euros gastados en siete refuerzos, entre ellos Thiago Almada, dispararon unas expectativas que no se vieron satisfechas en las dos primeras fechas.

A la derrota 2-1 ante Espanyol en la primera jornada, tras desperdiciar la ventaja de un 1-0, este sábado le siguió un desilusionante 1-1 ante el ascendido Elche en el estadio Metropolitano, donde ya se notan signos de impaciencia entre los hinchas. El equipo de Diego Simeone no le pudo ganar a un rival que en la temporada pasada sufrió para mantener la categoría y a otro que está dando sus primeros pasos en la máxima división.

Simeone intenta levantar a un Atlético de Madrid que todavía no arrancó THOMAS COEX - AFP

Otra vez el Atlético de Madrid no pudo sostener un resultado favorable. A los 8 minutos se puso 1-0, con un gol del noruego Alexander Sorloth, que fue pareja de ataque de Julián Álvarez debido a la baja por lesión de Alex Baena, uno de los refuerzos que es señalado como un socio ideal para la Araña. De hecho, Sorloth, autor de 24 goles en 53 partidos en la temporada pasada, evalúa la posibilidad de una salida si pasa a tener menos minutos.

Lo más destacado de Atlético de Madrid 1 - Elche 1

Consultado Simeone en la conferencia de prensa qué le respondería a una afición que no está contenta, el Cholo evitó confrontar: “Que tiene razón. Nosotros estamos igual, dimos todo para ganar y no se pudo”.

Álvarez tuvo movilidad y se mostró participativo, pero estuvo lejos de su misión principal: buscar el arco. No se le contabilizó ningún remate y eso fue diluyendo su influencia. El de la Araña tampoco es el mejor comienzo de torneo.

Almada continúa con una adaptación que emite señales positivas en cuanto a pases entrelíneas para el desmarque de compañeros. Lo puso a Sorloth camino a Matías Dituro, el arquero argentino que tuvo una salida dubitativa en el gol, pero luego le tapó la entrada al noruego. Almada, dentro de algunos altibajos, contribuyó a darle fluidez al juego; fue sustituido a los 22 minutos del segundo tiempo. Giuliano Simeone, siempre generoso en el despliegue, tuvo un remate que dio en el travesaño, hasta que fue reemplazado por Nahuel Molina, que empezó la temporada como suplente de Llorente.

Simeone hizo un llamado a la “paciencia y tranquilidad”, y señaló como principal déficit la “falta de contundencia”, aunque Atlético de Madrid no generó tantas ocasiones. El Cholo consideró que del partido con Espanyol a este con Elche “hubo un crecimiento”. En una formación que en el debut incluyó a cinco de las incorporaciones y a cuatro en el siguiente, Simeone apeló a la cautela: “No me esperaba sinceramente ir muy bien en el inicio. Hay cosas por hacer”.

En Elche no ingresó Federico Redondo, que en la fecha inaugural disputó solo cinco minutos. En otro encuentro de la segunda fecha, Barcelona consiguió un triunfo de visitante muy valorado, ya que al final de la primer tiempo perdía 2-0 y en tiempo adicionado venció 3-2 a Levante con un gol en contra de Elgezábal al intentar desviar de cabeza un centro de Lamine Yamal.

El compacto de Levante 2 - Barcelona 3

Levante se puso en ventaja con tantos de Iván Romero y José Luis Morales. Para Barcelona descontó Pedri e igualó Ferrán Torres. “Me siento orgulloso de mis jugadores”, dijo Hansi Flick, entrenador del equipo que defiende el título.

Otra posibilidad para Mastantuono

Este domingo, a las 16.30 de la Argentina, Real Madrid visitará a Oviedo. Franco Mastantuono debutó el último martes, frente a Osasuna, ingresando a los 22 minutos del segundo tiempo. Xabi Alonso no quiso adelantar la formación, pero volvió a referirse a las características del ex-River: “Puede jugar tanto en la última línea de los volantes como de enganche. En River lo hizo varias veces de 10. Tiene calidad para desempeñarse en las dos funciones. Posee movilidad, esa capacidad de asociación con quienes están alrededor”.

Mastantuono debutó el martes ante Osasuna y este domingo tendrá la posibilidad de jugar contra Oviedo Antonio Villalba - Real Madrid

Alonso se refirió a un tema que en España levantó polvareda, a partir del cántico de aliento de los hinchas de Real Madrid en el Santiago Bernabéu hacia Mastantuono (“¡Franco, Franco!“), que muchos relacionaron con el exdictador que gobernó el país durante décadas. “No he hablado [con Mastantuono], porque yo me centro en el jugador y lo veo bien. Está entrenando bien, con una integración muy buena con los compañeros, pareciera que lleva más tiempo del que lleva. Yo lo veo con una sonrisa, más que con alguna preocupación”, expresó Alonso.