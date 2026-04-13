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Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Juegan este martes desde las las 16.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Atlético de Madrid vs. Barcelona, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa
Atlético de Madrid vs. Barcelona, por una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este martes desde las 16.00h en el estadio Riyadh Air Metropolitano, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Atlético de Madrid viene de ganar ante Barcelona por 2-0 mientras que Barcelona llega de perder ante Atlético de Madrid por 2-0.

Todo lo que hay que saber

  • Atlético de Madrid vs. Barcelona
  • Hora: las 16.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 14 de la Champions League 2025
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Atlético de Madrid y Barcelona en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la Champions League en 2025

La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.

En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.

¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.

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