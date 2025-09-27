Atlético de Madrid vs. Real Madrid: el derbi de la capital española, en vivo

Siempre se dice que los clásicos son partidos aparte, que no importa la realidad que vive cada uno de los equipos, que ello no cuenta a la hora de afrontar un encuentro de esa magnitud. Y ello ocurre también en la capital española, donde Atlético de Madrid, que atraviesa un momento irregular en el inicio de la temporada 2025/26 recibe a Real Madrid, puntero invicto y avasallante. El encuentro, que se desarrollará desde las 11.15 en el Riyadh Air Metropolitano, tiene como condimento la participación de un buen puñado de argentinos, encabezados por Julián Álvarez (Atlético) y Franco Mastantuono (Real), ambos surgidos de River y de gran actualidad. Julián llega entonado gracias al hat trick conseguido hace unos días ante Rayo Vallecano; Mastantuono, si bien anotó su primer gol con la camiseta blanca en la goleada ante Levante, iniciará desde el banco, ya que Xabi Alonso decidió que sea él quien salga a partir del regreso del inglés Jude Bellingham, ya recuperado de una lesión.

Los últimos tres enfrentamientos de liga entre ambos terminaron con el mismo resultado: 1-1. Hay que remontarse al 24 de septiembre de 2023 para encontrar al último ganador de un derbi; en aquella oportunidad fue el equipo del Cholo Simeone el que venció por 3 a 1 con dos goles de Álvaro Morata y uno de Antoine Griezmann (Toni Kroos descontó para los merengues). Pero este año también se cruzaron en los octavos de final de la Champions League con un triunfo por lado: 2-1 para los de la Casa Blanca en la ida (goles de Rodrygo y Brahim Díaz; Julián anotó el del Aleti) y 1-0 para los colchoneros en la vuelta (gol de Gallagher). Finalmente, pasó Real Madrid al imponerse en los penales.

Todo Atlético de Madrid abraza a Le Normand, que acaba de abrir el marcador en el derbi JAVIER SORIANO� - AFP�

El Aleti salió con todo desde el inicio. A los 3 minutos Sorloth apareció camino a un mano a mano con Courtois y cuando se disponía a definir, tardó demasiado y Militao se tiró al piso y le tapó la definición.

Real Madrid se plantó con la intención de manejar la pelota y sumar pases para llegar, mientras que el Aleti se posicionó para un juego más directo y aprovechar los espacios que dejan los merengues en defensa.

El asedio de los locales tuvo sus frutos enseguida. A los 14, un preciso centro de Giuliano Simeone encontró en la altura a Le Normand, que le ganó en el salto a Tchouaméni y estampó el cabezazo a la red. Merecido 1-0 para Atlético de Madrid.

El gol de Le Normand

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



— DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Sorloth tuvo otra oportunidad cara a cara con Courtois, pero llegó tarde y ganó el arquero. Si el noruego estuviera más fino, la diferencia sería mayor.

Cuando se esperaba el momento en el que Atlético anotaría el segundo, apareció Kylian Mbappé. El francés demuestra que está en un momento fantástico: apareció de espaldas para descargar y fue a buscar la exquisita asistencia de Arda Güler; el resto, definición cruzada ante la salida de Oblak. Real Madrid, cuando la pasaba mal, encontró en su máxima estrella la posibilidad de poner el 1 a 1.

El gol de Mbappé

¡GOLAZO DE REAL MADRID!



— DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Las formaciones

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Nico González; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen y Carreras; Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham y Arda Güler; Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.