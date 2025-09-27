Atlético de Madrid vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online el partido por la Liga de España 2025-2026

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 7 de LaLiga de España 2025-2026. De no mediar sorpresas, cuatro argentinos serán titulares: Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone en el local, y Franco Mastantuono en el visitante. El encuentro está programado para las 11.15 (hora argentina) en el estadio Metropolitano, con transmisión televisiva de DSports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Colchonero está octavo con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. En la última jornada le ganó 3 a 2 a Rayo Vallecano como local con un hat-trick de Julián Álvarez (Pep Chavarría y Álvaro García Rivera anotaron los goles del equipo visitante). El Merengue, por su parte, lidera la clasificación general con puntaje ideal transcurridas las seis primeras jornadas del campeonato español. Viene de vencer a Levante como visitante con una contundente goleada por 4 a 1 gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé, por duplicado, Vinicius Jr. y Mastantuono.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de marzo de este año, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024-2025. En aquella oportunidad, Atlético de Madrid ganó por 1 a 0 y, tras la victoria de Real Madrid por 2 a 1 en la ida, la serie se definió por penales. Allí, el Merengue se quedó con la victoria por 4 a 2 y encendió una polémica histórica que obligó a cambiar las reglas del juego: le anularon un gol a Julián Álvarez por un supuesto doble toque imperceptible. A partir de ahora, si eso vuelve a ocurrir, el remate deberá repetirse.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

