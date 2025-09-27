Atlético de Madrid vs. Real Madrid, en vivo: cómo ver online el partido por la Liga de España 2025-2026

El encuentro entre el Colchonero y el Merengue, por la séptima jornada del certamen español, está programado para este sábado a las 11.15 (hora argentina), en el estadio Metropolitano
- 3 minutos de lectura'
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 7 de LaLiga de España 2025-2026. De no mediar sorpresas, cuatro argentinos serán titulares: Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone en el local, y Franco Mastantuono en el visitante. El encuentro está programado para las 11.15 (hora argentina) en el estadio Metropolitano, con transmisión televisiva de DSports. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El Colchonero está octavo con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. En la última jornada le ganó 3 a 2 a Rayo Vallecano como local con un hat-trick de Julián Álvarez (Pep Chavarría y Álvaro García Rivera anotaron los goles del equipo visitante). El Merengue, por su parte, lidera la clasificación general con puntaje ideal transcurridas las seis primeras jornadas del campeonato español. Viene de vencer a Levante como visitante con una contundente goleada por 4 a 1 gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé, por duplicado, Vinicius Jr. y Mastantuono.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de marzo de este año, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024-2025. En aquella oportunidad, Atlético de Madrid ganó por 1 a 0 y, tras la victoria de Real Madrid por 2 a 1 en la ida, la serie se definió por penales. Allí, el Merengue se quedó con la victoria por 4 a 2 y encendió una polémica histórica que obligó a cambiar las reglas del juego: le anularon un gol a Julián Álvarez por un supuesto doble toque imperceptible. A partir de ahora, si eso vuelve a ocurrir, el remate deberá repetirse.
Atlético de Madrid vs. Real Madrid: cómo ver online
El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- DGO - DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet o Javi Galán, David Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González o Conor Gallagher; Julián Álvarez y Antoine Griezmann o Giacomo Raspadori.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Güler; Franco Mastantuono o Jude Bellingham, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Liga de España
A pesar del blooper. Al arquero le hicieron un gol desde 40 metros, pero Barcelona se recuperó ante Oviedo por la liga española
Julián vs. Mastantuono. Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
"Esa es la verdad". Julián Álvarez aclaró lo que dijo en el banco de suplentes cuando fue reemplazado por Simeone, que lo llenó de elogios
- 1
Los refuerzos de Gallardo en River: tres mercados de pases, 16 jugadores y US$ 72,6 millones de inversión
- 2
Cuándo juegan Inter Miami y Lionel Messi vs. Toronto, por la MLS 2025
- 3
Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025
- 4
Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online