Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Lanús, Atlético Mineiro, Independiente del Valle y Universidad de Chile superaron sus respectivos cruces de cuartos de final y se consolidaron como los cuatro mejores
Este jueves finalizaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. De esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen. Los cruces serán así: Universidad de Chile vs. Lanús y Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle. Ambos se llevarán a cabo entre el 21 y el 29 de octubre. El detalle de certamen está disponible en canchallena.com.
El primero en acceder a la próxima ronda fue el Granate, el único club argentino que sigue en carrera por el título. Lo consiguió tras dejar en el camino nada menos que a Fluminense, luego de vencerlo por 2 a 1 en el resultado global, producto de un triunfo por la mínima diferencia como local con un gol de Marcelino Moreno y un empate 1 a 1 como visitante por los tantos de Dylan Aquino -L- y Agustín Cannobio -F-.
Luego llegó el turno del Galo, que se hizo fuerte como local en la revancha y, con un ajustado triunfo por 1 a 0 con un gol en tiempo de descuento de Bernard, derrotó por 3 a 2 en el global a Bolívar. En la ida, en Bolivia, empataron 2 a 2 por las anotaciones de Robson Matheus y Dorny Romero para el local, y de Alexsander Christian Gomes da Costa y Vitor Hugo para el visitante.
Posteriormente, el ‘Matagigantes’ ecuatoriano eliminó a Once Caldas, verdugo de Huracán en octavos de final, por penales, luego del empate 2 a 2 en los 180′ reglamentarios. En el primer partido, en Ecuador, el Tricolor ganó por 2 a 0 con un doblete de Dayro Moreno; mientras que en el desquite, en Colombia, el conjunto ecuatoriano se quedó con la victoria por el mismo resultado con dos goles de Michael Hoyos. En la tanda, el equipo dirigido por Javier Rabanal se impuso por 5 a 4.
Por último, Universidad de Chile se impuso por 2 a 1 en la vuelta a Alianza Lima dirigida por Néstor ‘Pipop’ Gorosito y tras la igualdad en 0 en la ida, avanzó a semifinales. Los chilenos, cuyos hinchas protagonizaron hechos escandalosos y salvajes en la cancha de Independiente, siguen en carrera.
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.
- Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno cada uno.
