Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Este jueves finalizaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. De esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen. Los cruces serán así: Liga Deportiva Universitaria (LDU) vs. Palmeiras y Racing vs. Flamengo. Ambos se llevarán a cabo entre el 21 y el 29 de octubre, con transmisión televisiva y vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir cada uno de los encuentros en canchallena.com.

El primero en meterse en la penúltima ronda de esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes fue la Academia. Lo hizo tras dejar en el camino a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, producto de un triunfo por 1 a 0 como visitante con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y una victoria por el mismo resultado como local gracias a una anotación de Santiago Solari.

Racing dejó en el camino a Vélez y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 LUIS ROBAYO - AFP

Luego, llegó el turno del Verdão, que obtuvo su boleto en la noche de este miércoles tras vencer a River por 3 a 1 con un doblete de José Manuel ‘Flaco’ López y un tanto de Vitor Roque (Maximiliano Salas puso en ventaja parcial al Millonario). Así, mantuvo la ventaja en la serie tras el 2 a 1 de la ida en el Monumental por los goles de Gustavo Gómez (P), Vitor Roque (P) y Lucas Martínez Quarta (R).

Posteriormente, LDU, que en Quito se impuso al San Pablo dirigido por Hernán Crespo por 2 a 1, prolongó esa victoria y le ganó, también en Brasil, 1 a 0.

Por último, Estudiantes, en la Plata, venció a Flamengo 1 a 0 en el tiempo reglamentario e igualó la serie que estaba 2 a 1 para los brasileños en la ida. De esta menera, la definición fue a los penales y se impuso el conjunto de Río de Janeiro por 4 a 2.

Cronograma y resultados de los cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ida

Vélez 0-1 Racing - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina. River 1-2 Palmeiras - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.

- Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina. Liga de Quito 2-0 San Pablo - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.

- Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador. Flamengo 2-1 Estudiantes de La Plata - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.

Vuelta

Racing 1-0 Vélez Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Palmeiras 3-1 River - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

- Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil. San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.

- Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil. Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores