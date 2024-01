escuchar

El Derbi de Madrid se muda a Medio Oriente y será el primer capítulo de una trilogía que se disputará en menos de un mes. Todos por diferentes competiciones, pero siempre atractivos para los amantes del fútbol y sobre todo para los hinchas de los equipos madrileños. El primer turno será este miércoles. La Supercopa de España tendrá la primera semifinal entre Atlético de Madrid y Real Madrid, con sede en Arabia Saudita, y con mucha presencia argentina.

El choque entre los equipos de la capital española se jugará este miércoles desde las 17 (hora argentina) en el estadio Al-Awwal Park, con la televisación de DSports. Será la primera de las dos semifinales de la Supercopa de España. La segunda la jugarán el jueves Barcelona frente a Osasuna. La final la jugarán ambos ganadores el próximo domingo, y de este modo, el fútbol español tendrá al primer campeón del 2024. Por quinta vez en la historia, la Supercopa española se juega con el formato cuadrangular en este país de Medio Oriente; obviamente, las razones pasan por lo económico: por participar, cada equipo se asegura un ingreso de seis millones de euros.

El último derbi madrileño fue para Atlético de Madrid que ganó por 3 a 1 en su estadio el pasado 24 de septiembre de 2023 Manu Fernandez - AP

La particularidad del Derby de Madrid es que será el primero de tres que se jueguen en sólo 25 días. La mencionada semifinal de la Supercopa española este miércoles será el primer capítulo. El próximo 18 de enero, en el Metropolitano de la capital de España se cruzarán por los octavos de final de la Copa del Rey, y el próximo 4 de febrero por la fecha 23 de la Liga.

Sobre esto, Federico Valverde, volante de Real Madrid, expresó: “Al final, en el Real Madrid lo más lindo es competir contra los mejores y el Atlético es uno de los mejores, no sólo de España sino del mundo a nivel de equipo. Van a ser tres cruces muy emocionantes”. Además, el uruguayo habló en conferencia de prensa del primer cruce: “Estamos muy ilusionados, es por otro título más. Creo que es un lindo partido para disputar y demostrar que este año podemos luchar por muchos títulos. Estamos muy contentos de disfrutar otro año más la Supercopa”, señaló.

Ancelotti y Simeone, de nuevo frente a frente Archivo

Además, se le recordó una actitud suya en la prórroga de la Supercopa 2020, en la que fue expulsado por cometerle una falta a Álvaro Morata, que se iba solo hacia el gol, pero con esa infracción evitó la apertura del marcador, para luego ganar por penales 4 a 1 y alzarse con el título: “La recuerdo, pero no por esa jugada, sino porque fue mi primera Supercopa, y fue magnífico y algo muy especial”, indicó. También agregó que lo volvería a hacer en caso de ser necesario: “Siempre y cuando sea para bien del equipo, y con conciencia, obviamente. lo volvería a hacer por mis compañeros, por el equipo o por el orgullo que tengo y por cómo me criaron dentro del fútbol y los valores que me dieron desde Uruguay”, concluyó.

La final de la Supercopa 2020 entre los dos equipos de Madrid

Para Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, que hace pocos días renovó su vínculo hasta 2026, será un partido difícil: “No es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, es uno de los mejores equipos, siempre es complicado jugar contra ellos. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado, pero este es el calendario, lo disfrutarán las dos aficiones”, agregó el DT italiano sobre los tres capítulos que se vienen.

“Están bien, con ganas e ilusión, podemos plantear un buen partido, teniendo en cuenta que el Atlético nos hizo mucho daño en el último encuentro. Es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad, será un duelo competido, igualado”, amplió. Por otro lado, el DT italiano convocó al juvenil argentino Nico Paz, en un derbi con muchísima presencia argentina. A ellos se les agrega en el Aleti a los campeones del mundo Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa. Además, claro, del entrenador Diego Pablo Simeone.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, espera un duelo complicado ante el Aleti RFEF - RFEF

El Cholo también habló de la trilogía. “Vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona y genera entusiasmo”, dijo Simeone. Al ser consultado sobre si jugarán del mismo modo que lo hicieron en septiembre, en el triunfo por 3 a 1 por la sexta fecha de la Liga, el entrenador argentino fue determinante: “No nos acercamos a ese partido porque fue hace tres meses. Fue otro partido, con jugadores que probablemente no jugarán mañana. En aquel entonces había algunos futbolistas del Madrid que no pudieron participar, que mañana estarán y eso hará crecer su nivel de juego”.

Por último, Rodrigo De Paul expresó su gusto por esta clase de partidos: “A mí me gusta jugar contra el Real Madrid, siempre me gustó enfrentarme a los mejores y ellos son uno de los mejores equipos que hay, y eso también nos lleva a saber dónde estamos. Estos partidos siempre tienen sus cosas buenas y malas, pero yo me quedo con lo bueno”, destacó.

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, junto a Rodrigo De Paul, una de las figuras del Colchonero en los últimos partidos Soccrates Images - Getty Images Europe

El volante argentino también se refirió al hecho de disputar el derbi madrileño tres veces en 25 días: “Jugar este tipo de partidos implica mucha importancia y mentalmente también consume mucha energía. Es lo que tocó. Son los partidos más bonitos y si tenemos que jugar varias veces contra el Real Madrid, bienvenido sea, creo que estamos preparados y lo vamos a hacer muy bien”.

Finalmente se refirió a su gran presente. “Es verdad que en los últimos partidos me sentí de la manera que quería sentirme, y eso para mí es importante. Ayudar al equipo es fundamental. No me detuve a analizar cómo estoy. El Rodrigo que se está empezando a ver es el que tengo que ser. El club, el míster y los compañeros siempre confiaron en mí y por eso me exigía que tenía que dar un paso adelante. Sobre todo, me siento bien físicamente y mentalmente y espero seguir así”, expresó el mediocampista del seleccionado campeón del mundo.

