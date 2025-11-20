La versión más “amable” de Sampaoli recuperó soldados, se entregó a su gente y va por la Sudamericana ante Lanús

SAN PABLO, Brasil.— Tras la derrota de Atlético Mineiro ante Red Bull Bragantino por 2 a 0 en Bragança Paulista, en lo que fue el test previo a la final de Copa Sudamericana ante Lanús, Jorge Sampaoli salió visiblemente preocupado del estadio Nabi Abi Chedid. No era para menos, ya que tras una secuencia de siete partidos sin caídas, su equipo se mostró vulnerable y sin capacidad de reacción. Además, justo antes de la definición en Asunción, la defensa, esa que había conseguido solidificar desde su llegada en septiembre, recibió siete goles en tres partidos, frente a equipos sin demasiado poder de fuego como Sport Recife (ya descendido), Fortaleza (penúltimo) y Bragantino, que ahora respira aliviado pero también estuvo comprometido.

Sin embargo, más allá de estas últimas actuaciones del conjunto albinegro, lo que llamó la atención de los torcedores, colegas y hasta de la prensa especializada en Brasil es el drástico cambio actitudinal del entrenador argentino comparado con su ciclo anterior en el propio Galo, en la temporada 2020. “Ya no es aquel técnico que siempre parecía estar de mal humor, explosivo e insoportablemente histriónico. Sigue agitado, eso nunca va a cambiar, pero se muestra mucho más observador y hasta cordial por momentos”, referenció el equipo del canal Globo TV, encargado de realizar una nota sobre el “nuevo perfil” del casildense.

Dentro de la Cidade do Galo, centro de entrenamientos que Atlético Mineiro tiene en Vespasiano, región metropolitana de Belo Horizonte, los comentarios sobre la “nueva versión” del técnico se imponen, incluso, a los análisis acerca de los buenos resultados conseguidos por Sampaoli que, con escaso tiempo de trabajo, sacó al equipo de la Z4 (zona destinada a los cuatro equipos que descienden a la Serie B) y lo llevó hasta una poco probable final de Copa Sudamericana.

“Por empezar, su portugués mejoró de manera considerable, tal vez por estar viviendo en Brasil todo este tiempo. Además, se lo ve más feliz, y se permite participar más de las bromas con los jugadores y otros empleados del club”, comentó a LA NACION un colaborador del Galo, que también estuvo en el primer ciclo, durante la pandemia, y prefirió reservar su identidad. “Se permite dar los ‘buenos días’ y tiene gestos amables, algo que no era tan común durante su primera gestión”, agregó.

La cuestión del “buen día” puede parecer trivial, pero no es menor, ya que esa supuesta falta de gentileza del técnico argentino se convirtió en un sello amargo, que terminó siendo ventilada por algunos de sus ex dirigidos. “Intenté durante cuatro meses que me devuelva el saludo de ‘buenos días’, pero en un momento desistí. Inclusive, yo fui el que más lo intenté, porque la mayoría de mis compañeros paró de saludarlo a las dos semanas”, comentó Fabio Santos, ex-Atlético Mineiro y actual comentarista de ESPN en el programa MunDu Menezes, de la misma señal.

“No creo que sea algo personal, es propio de su conducta. Su cuerpo técnico es agradable, pero él llega a ser gracioso de tan insoportable”, bromeó Santos, que a su vez reconoció que “es el técnico más loco que tuve, pero tácticamente es bueno, aprendí mucho de él”.

Esa versión un tanto más relajada de Sampaoli puede verse reflejada en la cantidad de tarjetas que recibía frente a los números que presenta actualmente. Durante el Brasileirao 2020, le mostraron 12 amarillas y una roja directa en 32 partidos. En su actual ciclo fueron apenas una tarjeta amarilla y una expulsión (ante Internacional) en 14 cotejos del certamen nacional. “Siento el fútbol de una manera muy exigente, conmigo y con el resto. A algunos les gusta y a otros no, pero no tiene que ver con la falta de educación sino con un sentimiento, una manera de vivir el fútbol”, dijo el entrenador sobre su estilo de ser en el banco y en el trato diario.

Además del drástico cambio en su forma de dirigirse hacia los demás, que sorprende a propios y extraños, Sampaoli también evidenció una madurez táctica en poco más de dos meses de trabajo al frente de Atlético. La presión alta, su marca registrada, continúa; sin embargo, y a pesar de estos últimos tres partidos de incertidumbre defensiva, ese sector ganó solidez desde su llegada. “Claro que me preocupa que nos hayan metido siete goles en tres partidos. Sobre todo, porque veníamos corrigiendo muchas cosas en defensa. Antes nos costaba generar situaciones de gol, ahora generamos bastante, pero nos han convertido y eso hay que corregirlo esta semana, antes de enfrentar a Lanús”, resumió el DT argentino tras la derrota en Bragança Paulista.

Otro de los grandes aciertos de Sampaoli en su retorno fue la recuperación de tres figuras clave, de mucha experiencia, en el ataque del equipo belo-horizontino: Hulk, Bernard y Dudú. Desde la llegada del santafesino, Hulk dejó su posición fija como centrodelantero para moverse por todo el frente ofensivo, sin dar referencias claras para sus marcadores, lo que suele dejar espacio para la infiltración de los punteros. “Después de mucho tiempo sin jugar, Sampaoli y su cuerpo técnico detectaron que yo necesitaba de un cambio físico y así lo trabajamos. Hoy me siento útil y feliz nuevamente”, sostuvo Dudú, quien volvió a demostrar su valía, la que tenía en Palmeiras, tras varias semanas en las sombras.

A pesar de su preocupación por la “recaída” defensiva, el técnico argentino sabe el inmenso valor que tiene la recuperación de sus delanteros de referencia. “Cada entrenador tiene un estilo, pero para el mío Bernard es fundamental, por lo que sabíamos que era vital recuperarlo. Desde que llegamos, se convirtió en un jugador determinante”, dijo Sampaoli sobre el atacante campeón de la Libertadores 2013 con Atlético. “Dudú venía muy desmoralizado y bajo físicamente, y hoy es nuevamente desequilibrante. A Hulk sólo le faltaba el gol para volver a creer, y cuando convirtió, levantó su nivel”, explicó.

Más allá del claro repunte, este final de temporada se presenta peligroso para el equipo albinegro, debido a que ni siquiera el título en el Defensores del Chaco, ante Lanús, podrá borrar un año difícil, lleno de contratiempos en lo deportivo y, sobre todo, desde lo institucional. Lo que queda claro es que la llegada de Sampaoli provocó un impacto emocional y fue la última carta de una dirigencia hostigada que, después de una multiplicidad de errores, sucumbió ante el pedido popular y, a regañadientes, contrató al casildense. “Creo que Sampaoli era la única opción que cabía en este momento de Atlético, porque el historial no es de un club que planifica y no había tiempo para proyectos como el de (Martín) Anselmi, por ejemplo, que era una apuesta. El torcedor fue quien trajo a Sampaoli de regreso, los dirigentes sólo aceptaron porque no les quedaba otra”, opinó Bruno Leão, abogado e hincha del Galo mineiro, a LA NACION.

“Es un Sampaoli muy diferente, tal vez porque durante su ciclo anterior, en pandemia, no llegó a tener tanto contacto con la gente, esa gente que lo pidió de vuelta ahora. Él se debe haber sentido contagiado por el cariño y por eso se muestra más receptivo, se detiene para sacarse fotos y siempre que puede demuestra su agradecimiento por estar aquí”, agregó el torcedor de 36 años, sobre esta versión un poco más “cercana” del DT.

A pesar de la derrota ante Bragantino, de algunas dudas en defensa y de las lesiones de futbolistas clave como el defensor Lyanco y el delantero tucumano Tomás Cuello, el clima de calma y cautela prevalece en el Atlético Mineiro de Sampaoli. “Siempre quise jugar en su equipo. Escuché muchas cosas, buenas y malas, de sus dirigidos, pero quería tener mi propia impresión. Él continúa muy enérgico, sabe mucho y, como persona, es todo lo contrario a lo que se dice”, confesó Igor Gomes, volante del Galo, en entrevista con el diario O Tempo, de Belo Horizonte. “Sí, le da buenos días a todo el mundo, conversa con todos y, a pesar de no sonreír tanto, bromea bastante”, concluyó.

Desde su llegada, y a pesar de no contar con el material que hubiese pretendido, Sampaoli no esquiva el compromiso; volvió para ser campeón. Si derrota a Lanús en Paraguay, levantará su segunda Sudamericana, tras la conquista obtenida con la Universidad de Chile, en 2011; además, sería su segundo campeonato como técnico de Atlético Mineiro, tras el estadual (Mineiro) de 2020. “Volví porque analicé el plantel, las características de los jugadores y sentí que se aproximaba mucho de lo que es mi manera de ver el fútbol”, dijo el DT al explicar los motivos de su retorno. “Tengo un gran cariño por este club; en 2020 el equipo jugó como yo quería y espero que volvamos a eso. Además, el hincha de Galo siente el fútbol como lo siento yo, y eso es decisivo”, sentenció, antes de viajar a Asunción en busca de La Gran Conquista.