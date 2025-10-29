Mineiro derrotó a Independiente del Valle y definirá la Copa Sudamericana: espera a Lanús o U de Chile

Mineiro, de Brasil, ansioso de redención en una difícil temporada, venció este martes por 3-1 a Independiente del Valle, de Ecuador, y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana, que lo enfrentará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, con el ganador de la serie Universidad de Chile 2 vs. Lanús 2, que se resolverá este jueves en el sur del Gran Buenos Aires.

Goles de Guilherme Arana a los 36 minuto, Bernard a los 44 y Hulk a los 28 de la segunda etapa lograron el triunfo del equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, desarrollada en el Arena MRV, de Belo Horizonte, tras el 1-1 de la semana pasada en la ida. El argentino Claudio Paul Spinelli descontó por el conjunto ecuatoriano a los 18 minutos de la mitad final.

Spinelli, que jugó en numerosos clubes de Argentina y de otros países a pesar de tener 28 años, obstruye a Junior Alonso; el ex defensor paraguayo de Boca hizo la asistencia para el tercer y decisivo tanto de Mineiro. Gilson Lobo - AP

El “Galo”, en medio de una irregular campaña, está de vuelta en una final subcontinental: ganó la Copa Libertadores en 2013 y la Recopa Sudamericana en 2014 y el año pasado cayó ante Botafogo en la definición de la Libertadores.

Sampaoli asumió la dirección técnica de Mineiro tras la salida, ocurrida a fines de agosto, del emblemático Cuca, el preparador que llevó al equipo a ser campeón de Sudamérica 12 años atrás. Y ahora la Copa Sudamericana es el gran objetivo. Un salvavidas de lujo, cuando el equipo está en la zona media de la tabla del Brasileirão (13º), lejos de la pelea por el cetro, y eliminado de la Copa de Brasil.

El ex seleccionador de Chile y Argentina apostó por una línea de ataque de mucha movilidad, con Rony, Bernard y Dudu, dejando en el banco a Hulk. El trío generó peligro desde el principio. No obstante sobraban ganas, faltaba una pizca de tranquilidad cuando pisaba el área, su mayor problema en los últimos tiempos.

Bernard celebra el segundo gol de Mineiro, que, dirigido por Jorge Sampaoli, encuentra en la final por la Sudamericana un alivio en su irregular campaña de 2025. DOUGLAS MAGNO - AFP

Todo cambió tras un tiro potente de Rony que bloqueó Guido Villar. En cuestión de segundos el arquero pasó de una atajada brillante a un error que salió caro. La pelota, en el rebote, quedó en el aire y Villar despejó mal con los puños; lo aprovechó Dudu para bajar el balón y asistir a Guilherme Arana, que quebró el 0-0.

Antes del descanso volvió a ser decisivo Dudu. Recuperó la pelota en el círculo central y condujo hasta el área, antes de hcer un pase a las espaldas de la zaga, que usufructuó Bernard para abrir la brecha. Mineiro estaba animado. Y siguió estándolo en el segundo período. Fausto Vera lo inauguró con un misil de larga distancia que obligó a volar a Villar.

Y llegó el turno de Hulk, ovacionado cuando entró por Rony. El delantero no tuvo una buena bienvenida, porque Independiente del Valle resucitó con el descuento de Spinelli, que empujó al gol un rebote del arquero Everson tras un remate lejano de Jean Arroyo Vernaza. Después, el experimentado atacante brasileño de 39 años salió de la cancha en el carrito médico, por dolor en el hombro derecho. Por fortuna para él y para Mineiro, se trató sólo de un susto.

