Atlético Tucumán vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 tendrá cinco juegos el próximo sábado y el que cerrará la jornada será Atlético Tucumán vs. Rosario Central, correspondiente al grupo B, desde las 20.45 en el estadio Monumental Presidente José Fierro. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa del encuentro que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.66 contra XX que cotiza su derrota, es decir una victoria del anfitrión. El empate llega a XX.

El Decano, dirigido por Lucas Pusineri, tuvo un arranque irregular en el certamen con una victoria ante San Martín de San Juan, una igualdad ante Central Córdoba de Santiago del Estero y una derrota frente a Deportivo Riestra; pero con cuatro puntos marcha séptimo en la tabla de posiciones de su zona y está en puesto de acceso a octavos de final. Su mayor alegría en el semestre, y quizás en lo que va del año, fue haber eliminado recientemente a Boca Juniors en los 16avos de final de la Copa Argentina 2025 con una victoria 2 a 1 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Canalla, con Ángel Di María a la cabeza, está invicto con un triunfo y dos pardas, por lo que acumula cinco unidades y comparte el tercer puesto con San Lorenzo y Vélez. Lo curioso es que el elenco dirigido por Ariel Holan todavía no ganó en su Gigante de Arroyito y su única alegría fue como visitante frente a Lanús. Líder en la Tabla Anual, pero sin competencia internacional y afuera de la Copa Argentina, está obligado a ser protagonista del certamen y pelear por el título.

En Tucumán, como ocurrió frente al Granate, la Academia rosarina contará con el aliento de su público porque es uno de los cotejos donde habrá hinchas visitantes en el contexto de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pregona el regreso de las dos parcialidades a las tribunas.

Ambos equipos se vieron las caras en la cuarta fecha del Torneo Apertura. En Rosario, fue victoria de Central 3 a 1 con goles de Ignacio Malcorra de penal, el colombiano Jaminton Campaz y Lautaro Giaccone. El arquero Jorge Broun en contra igualó transitoriamente para Atlético Tucumán.