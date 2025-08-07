Balón de Oro 2025: estos son los máximos favoritos

El Balón de Oro 2025, galardón que premia al mejor futbolista de la temporada en todo el mundo, ya tiene a sus 30 nominados, entre los que aparecen los argentinos Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool). Hay tres principales candidatos al premio: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona) y Vitinha (PSG), que se coló entre los favoritos en detrimento de Raphinha (Barcelona) tras el Mundial de Clubes. El ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en la gala que se llevará a cabo, como es habitual, en el Theatre du Chatelet de París, Francia.

France Football, el medio francés que organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), no solo reconoce a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada, sino también a los entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 más destacados en todo el mundo. Se tiene en cuenta lo hecho por los deportistas de julio a junio del año siguiente, es decir que se considera el calendario deportivo de Europa. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

Ninguno de los 30 nominados sabe lo que es levantar el Balón de Oro, por lo que habrá un nuevo nombre en la lista de ganadores.

Entre los favoritos, Dembélé tiene encima todos los flashes. Se erigió como una de las principales figuras en la primera UEFA Champions League de la historia del equipo francés, en la que fue el máximo goleador con ocho goles y, además, brindó seis asistencias. Su compañero Vitinha, en tanto, se consolidó como uno de los mejores -sino el mejor- del mundo en su posición, con actuaciones brillantes, principalmente en el Mundial de Clubes, que lo convirtieron en titular indiscutido e irremplazable.

El extremo francés Ousmane Dembélé se perfila como el máximo candidato a ganar el Balón de Oro Seth Wenig - AP

Por otro lado, la joven estrella española, Yamal, no lideró los apartados estadísticos de ningún torneo, salvo las asistencias en LaLiga de España en la que Barcelona gritó campeón, pero deslumbró al planeta fútbol con su manera de jugar con apenas 17 años (cumplió 18 al finalizar la temporada). En 2024 se quedó con el Trofeo Kopa al mejor Sub 21 del mundo, premio que, por su edad, aún podría ganar tres veces más. El brasileño Raphinha era, hace algunos meses, el máximo favorito por terminar la temporada como líder de las tabla de goleadores y asistidores de la Champions, en la que el Barca perdió en semifinales con Inter de Milán, pero perdió terreno entre los candidatos en el último tiempo.

Por último, hay otras figuras de PSG que podrían meterse en la pelea luego de un ciclo 2024-2025 de ensueño. Tal es el caso del italiano Gianluigi Donnarumma, uno de los arqueros con mejor rendimiento, y el marroquí Achraf Hakimi, el lateral derecho más destacado del planeta. Lo mismo ocurre con el inglés Cole Palmer (Chelsea), elegido como el MVP del Mundial de Clubes, certamen en el que los Blues golearon a PSG en la final por 3 a 0 con un doblete suyo.

El inglés Cole Palmer fue el MVP del Mundial de Clubes y se metió entre los candidatos al Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

Nominados al Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

João Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

Apuestas para el Balón de Oro 2025