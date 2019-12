Auditoría en Boca. Ameal criticó los números de Angelici y buscará explicaciones

Jorge Amor Ameal alertó sobre la economía de Boca Crédito: Fabián Marelli

Pablo Lisotto SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2019 • 21:18

Jorge Amor Ameal aprovechó la presentación de Miguel Ángel Russo como nuevo DT de Boca para hablar con los medios y asegurar que el club tiene "un problema económico real" y que las finanzas "no están tan bien como decía la dirigencia anterior", encabezada por Daniel Angelici.

No solo eso. El presidente xeneize afirmó que de no haber cobrado dinero que correspondía a ingresos de 2020, las cuentas de Boca "estarían en rojo". Por eso, anunció que el lunes de la semana próxima se pondrá en marcha "una auditoría seria, a cargo de la Universidad de Buenos Aires, para que la gente pueda entender qué pasó con el dinero".

No solo fueron palabras arrojadas al viento. A modo de ejemplo, Ameal dijo que Boca "vendió por 55 millones de dólares y en la caja hay sólo cinco". Y agregó: "Se cobraron adelantados unos 13 millones de dólares que tenían que entrar al club el año que viene. No digo que falte plata pero queremos saber qué pasó. El problema económico es real, Boca no está tan bien como decían las autoridades anteriores".

Otro foco que atacó rápido fue el tema Tevez, en el cual explicó que el contrato que concluye hoy es de extensión automática hasta junio de 2020, pero con la posibilidad de rescisión unilateral hasta el 15 de enero de 2020. "Es jugador de Boca y esperemos que trabaje en Boca, pero eso será una decisión de él", sentenció.

Ameal también le dio una cálida bienvenida a Russo, en la que enfatizó: "No le pediremos resultados, sino algo que a él lo identificó siempre: seriedad, seriedad y más seriedad."

Además, el presidente de Boca aprovechó el contexto para confesar: "Con Miguel tenía una deuda pendiente: lo quise traer antes (fue presidente del club de la Ribera entre octubre de 2008 y diciembre de 2011), pero en ese momento no pudo venir. Siempre me quedó la idea de que tenía que volver a Boca y por eso yo también me estoy dando un gusto ahora. Estoy muy contento con su regreso", concluyó.

Ameal también explicó por qué la actual CD es cauta con respecto a la información que brinda: "Nunca daremos información que no sea veraz. Porque se manosean jugadores y familias. Algunos con buena intención y otros con mala intención".

Por último, sobre las posibles ventas reconoció: "Hay gente que tiene interés en nuestros jugadores, pero primero queremos que el entrenador evalúe al plantel. Tengamos tranquilidad. En los primeros entrenamientos Miguel irá tomando decisiones. Démosle paz a nuestra gente."