Australia le ganó a Emiratos Árabes Unidos y será el rival de Perú en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022

Emiratos Árabes Unidos, dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena, se quedó en el camino rumbo a Qatar 2022. Este martes perdió por 2-1 ante Australia en el Al Rayyan Stadium, de Qatar, en el último partido eliminatorio de las zonas asiáticas. El vencedor definirá su lugar en el Mundial el lunes próximo ante Perú, el quinto de las eliminatorias sudamericanas, que a las órdenes de Ricardo Gareca espera el duelo concentrado en Barcelona. Sólo hay lugar para uno de ellos en la gran cita mundialista.

El ganador de esta llave se sumará al grupo D, que ya integran Francia, Dinamarca y Túnez, y será protagonista del partido inaugural, el 22 de noviembre ante el campeón del mundo y sus grandes estrellas, Kilyan Mbappé, Karim Benzema y Antoine Griezmann.

El resumen de Australia y Emiratos Árabes Unidos

En la primera etapa, los australianos tuvieron más la pelota en el campo contrario, pero los árabes fueron los únicos que llegaron con peligro. De hecho, en sus dos avances, ambos por la izquierda, el arquero Mathew Ryan le ahogó el grito al equipo del Vasco. Primero, con el cuerpo le quitó los espacios a Ali Salmeen y luego, contuvo el remate cruzado de Caio Canedo, un carioca que se nacionalizó para representar a los Emiratos.

En el segundo tiempo, el juvenil Hareb Abdalla Suhail fabricó una situación similar en una jugada individual antes de los cinco minutos y Ryan volvió a mostrarse sólido ante el disparo abajo. En sus tapadas puso los cimientos a la resistencia de Australia, que en la primera ocasión que tuvo no perdonó: Martin Boyle encaró, se sacó de encima a dos rivales y lanzó el pase al área chica para que Jackson Irvine anticipe a su marcador para empujarla y abrir el marcador.

Los australianos festejaron sobre el final ante Emiratos Árabes Unidos, en Qatar Hussein Sayed - AP

Enseguida lo igualó Emiratos Árabes, con Caio Canedo tomando de zurda un rebote adentro del área para doblegar, al fin, a Ryan, quien esta vez no pudo hacer nada para evitar el 1-1. Tras ello llegó más Australia, por arriba y por abajo. Khalid Eisa comenzó a tener bastante trabajo y sus manos, por momentos, no tuvieron respiro. Y faltando seis minutos, los aussies encontraron el gol de la victoria con un poco de fortuna: Ajdin Hrustic remató de aire desde la puerta del área, la pelota se desvió en Ali Salmeen y descolocó al arquero. No quedó tiempo para la reacción.

La selección peruana, 22ª de la clasificación FIFA, aspirará el próximo lunes a una sexta clasificación para un Mundial, mientras que los australianos, 42º en el ranking FIFA, buscarán el pase a su quinta Copa del Mundo. Estos seleccionados fueron rivales en la etapa de grupos en Rusia 2018, con un triunfo por 2-0 de los sudamericanos, con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

Martin Boyle fue clave en el primer gol de Australia; de su jugada nació el 1-0 ante Emiratos Árabes Unidos Hussein Sayed - AP

Costa Rica y Nueva Zelanda se medirán un día después en el último de los repechajes, en su caso para decidir cuál de los dos formará parte del grupo E, en el que están España, Alemania y Japón.