Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo Australia y Egipto en el marco de la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Australia y Egipto correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio a las 15.00 h. El partido tendrá como escenario el Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas.
El momento de los equipos
Australia llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 en su última presentación frente a Paraguay. Por su parte, Egipto también arriba con la necesidad de sumar de a tres luego de firmar un empate 1-1 en su reciente encuentro ante Irán.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados buscarán ajustar sus mecanismos ofensivos tras la paridad registrada en sus últimas actuaciones. La capacidad de concretar las situaciones generadas será determinante en un enfrentamiento que se presenta como una prueba de equilibrio para ambos combinados nacionales en esta instancia del certamen.
Lo que está en juego
Para ambos equipos, este encuentro representa una oportunidad vital para escalar posiciones en la tabla de la jornada 4 y consolidar sus aspiraciones de avanzar en la competencia internacional. Sumar en esta etapa es fundamental para mantener el control sobre su futuro dentro del Mundial 2026.
Otras noticias de Mundial 2026
Minuto a minuto. España y Portugal buscan un lugar en octavos, y Argentina afina detalles para jugar con Cabo Verde
Clasificación a octavos. Gilberto Mora, promesa del fútbol mexicano en el Mundial: “Tenemos todo para ser campeones”
Salud mental en plena Copa del Mundo. Juan Ingelmo, psiquiatra: “El Mundial puede actuar como desencadenante o amplificador de síntomas”
- 1
México convirtió al estadio Azteca en una fortaleza, minimizó a Ecuador y lo eliminó del Mundial 2026 con juego y carácter
- 2
En qué canal pasan Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026 hoy
- 3
Joan Laporta, el presidente de Barcelona, aseguró que la oferta por Julián Alvarez “no es ilimitada en el tiempo”
- 4
De las bajas a la abundancia: ahora a Scaloni le sobran variantes para el primer mata-mata del Mundial