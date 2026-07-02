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Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Australia y Egipto en el marco de la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
Australia vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Australia y Egipto correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026 se disputará este viernes 3 de julio a las 15.00 h. El partido tendrá como escenario el Dallas Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas.

El momento de los equipos

Australia llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 en su última presentación frente a Paraguay. Por su parte, Egipto también arriba con la necesidad de sumar de a tres luego de firmar un empate 1-1 en su reciente encuentro ante Irán.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán ajustar sus mecanismos ofensivos tras la paridad registrada en sus últimas actuaciones. La capacidad de concretar las situaciones generadas será determinante en un enfrentamiento que se presenta como una prueba de equilibrio para ambos combinados nacionales en esta instancia del certamen.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este encuentro representa una oportunidad vital para escalar posiciones en la tabla de la jornada 4 y consolidar sus aspiraciones de avanzar en la competencia internacional. Sumar en esta etapa es fundamental para mantener el control sobre su futuro dentro del Mundial 2026.

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