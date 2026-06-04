Azerbaiyán vs. Malta, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este viernes 5 de junio a las 15.00 h en el Szombathelyi Haladás Stadion, ubicado en la ciudad de Szombathely.

El presente de ambos seleccionados

Azerbaiyán llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su reciente presentación frente a Sierra Leona. Por su parte, Malta atraviesa una actualidad compleja, ya que viene de sufrir una derrota por 2-1 en su último partido contra Eslovaquia.

Estadísticas del choque

Ambos equipos buscan ajustar piezas en esta jornada inicial del certamen amistoso. Mientras que Azerbaiyán intentará capitalizar la solidez mostrada en su empate previo, Malta buscará revertir su racha negativa tras la caída ante el conjunto eslovaco.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado de este partido es fundamental para medir fuerzas y fortalecer el funcionamiento colectivo de cara a los desafíos competitivos venideros dentro del marco de la temporada 2025.