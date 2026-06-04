LA NACION

Azerbaiyán vs. Malta, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Azerbaiyán recibe a Malta en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro se llevará a cabo este viernes 5 de junio a las 15.00 h en el Szombathelyi Haladás Stadion, ubicado en la ciudad de Szombathely.

El presente de ambos seleccionados

Azerbaiyán llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su reciente presentación frente a Sierra Leona. Por su parte, Malta atraviesa una actualidad compleja, ya que viene de sufrir una derrota por 2-1 en su último partido contra Eslovaquia.

Estadísticas del choque

Ambos equipos buscan ajustar piezas en esta jornada inicial del certamen amistoso. Mientras que Azerbaiyán intentará capitalizar la solidez mostrada en su empate previo, Malta buscará revertir su racha negativa tras la caída ante el conjunto eslovaco.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado de este partido es fundamental para medir fuerzas y fortalecer el funcionamiento colectivo de cara a los desafíos competitivos venideros dentro del marco de la temporada 2025.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones
    1

    La lucha por la camiseta de Colombia: mundiales en tiempos de elecciones

  2. Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026
    2

    Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

  3. A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026
    3

    A qué hora es la Ceremonia Inaugural del Mundial 2026

  4. Un ex árbitro inglés develó cuánto les podrían pagar a sus colegas durante el próximo Mundial
    4

    El exárbitro Mark Clattenburg contó cuánto podrían cobrar sus colegas en el próximo Mundial