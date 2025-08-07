Balón de Oro 2025: cuándo es la entrega del premio al mejor futbolista del año

La revista France Football anunció este jueves los nominados a todas las categorías del Balón de Oro 2024-2025, la distinción que entrega en soledad desde 2016 cuando se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Los ganadores de cada una de las ternas, entre ellas la del mejor jugador, se conocerán en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París, Francia.

Para esta edición se tiene en cuenta lo hecho por los deportistas de julio de 2024 a junio de 2025. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA.

El Theatre du Chatelet es el escenario elegido otra vez para la entrega del Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

Entre los nominados al mejor futbolista masculino sobresalen los argentinos Lautaro Martínez y Alexis MacAllister, destacados en Inter y Liverpool, respectivamente. También están los jugadores que, desde antes del anuncio, son los favoritos a quedarse con la distinción: Ousmane Dembélé y Vitinha de PSG junto a Lamine Yamal de Barcelona. De los 30 elegidos, ninguno obtuvo anteriormente el Balón de Oro, por lo que habrá un ganador inédito.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez es el otro representante nacional y figura en la lista del premio Lev Yashin al mejor arquero, premio que recibió consecutivamente en 2023 y 2024. Lionel Scaloni, en contrapartida, no figura entre los entrenadores y en gran parte se debe a que en el último año no tuvo competencias de relevancia con la selección argentina más allá de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Emiliano 'Dibu' Martínez está ternado por tercera vez seguida al premio al mejor arquero Nick Potts - PA Images - PA Images

Todos los ternados al Balón de Oro 2025

Mejor jugador

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

Joao Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphina (Barcelona, España).

Lev Yashin (mejor arquero)

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).

Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).

Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).

Lucas Chevalier (Lille, Francia).

Thibaut Courtois (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).

Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).

David Raya (Arsenal, Inglaterra).

Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).

Yann Sommer (Inter, Italia).

Premio Kopa (mejor jugador Sub 21)

Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).

Pau Cubarsi (Barcelona, España).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Estevao (Palmeiras, Brasil).

Dean Huijsen (Real Madrid, España).

Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).

Rodrigo Mora (Porto, Portugal).

Joao Neves (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Kenan Yildiz (Juventus, Italia).

Estevao descolló en Palmeiras y fue vendido a Chelsea en una cifra millonaria Derik Hamilton - FR170553 AP

Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)

Antonio Conte (Nápoli, Italia).

Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).

Hansi Flick (Barcelona, España).

Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).

Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

Club del año masculino

Barcelona (España).

Botafogo (Brasil).

Chelsea (Inglaterra).

Liverpool (Inglaterra).

París Saint Germain (Francia).

Mejor jugadora

Alexia Putellas (Barcelona, España).

Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).

Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).

Aitana Bonmatí (Barcelona, España).

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).

Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).

Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).

Sofía Cantore (Juventus, Italia).

Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).

Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).

Melchie Dumornay (Lyon, Francia).

Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).

Cristiana Girelli (Juventus, Italia).

Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).

Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).

Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).

Patri Guijarro (Barcelona, España).

Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).

Lindsey Heaps (Lyon, Francia).

Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).

Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).

Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).

Clara Mateo (París FC, Francia).

Ewa Pajor (Barcelona, España).

Claudia Pina (Barcelona, España).

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).

Caroline Weir (Real Madrid, España).

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).

La española Aitana Bonmatí ya sabe lo que es ganar el Balón de Oro femenino y está ternada para la edición 2025 Michael Buholzer - Keystone

Mejor arquera

Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).

Catalina Coll (Barcelona, España).

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).

Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).

Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).

Mejor jugadora Sub 21

Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).

Linda Caicedo (Real Madrid, España).

Wieke Kaptein (Chelsea).

Vicky López (Barcelona).

Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).

Premio Johan Cruyff (mejor entrenador femenino)

Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).

Arthur Elias (selección de Brasil).

Justine Madugu (selección de Nigeria).

Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).

Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Club del año femenino