Balón de Oro 2025, en vivo: horario, nominados y por dónde se puede ver

En la historia del Balón de Oro varios latinoamericanos fueron reconocidos: Alfredo Di Stéfano, lo ganó en 1957 y 1959 como jugador del Real Madrid y de la selección española; Ronaldo Nazário lo obtuvo en 1997 con Inter y en 2002 con el Real Madrid, Rivaldo, lo ganó en 1999, Ronaldinho en 2005 y Kaká en 2007. Después llegó el tiempo de Lionel Messi, que se quedó con el premio en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con esta cifra superó a Cristiano Ronaldo y se convirtió en el futbolista más laureado en la historia del galardón.