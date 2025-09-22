Balón de Oro 2025, en vivo: horario, nominados y por dónde se puede ver
Se trata del premio otorgado por la revista France Football que reconoce al mejor futbolista de la temporada; televisa Disney+
Ronaldinho, encargado de la entrega
Ronaldinho será el encargado de entregar el Balón de Oro. La elección del exfutbolista brasileño para entregar el premio parece entrar en el marco de una estrategia para mantener la incertidumbre en torno a quien será el premiado. Con Yamal y Dembelé como máximos aspirantes, la opción de Ronaldinho, que jugó tanto en el PSG como en Barcelona mantiene la intriga hasta el instante final.
La expectativa de Laporta
Joan Laporta, presidente de Barcelona: “Veo a Lamine (Yamal) con una ilusión contenida, rodeado de sus amigos y compañeros que también aspiran al título como Raphinha. Me gusta como se toman estos eventos. Lo veo con mucha ilusión. Sería algo histórico. Yo lo que quiero es que sea un jugador del Barça”.
Real Madrid sigue en pie de guerra
Real Madrid tras confirmar que no iban a premiar a Vinicius en 2024 con el Balón de Oro, tomó la determinación de no asistir a la gala y este año mantuvo su postura a pesar de tener jugadores nominados. El club no será parte, pero sí acudirá a título personal, una de sus jugadoras, la escocesa Caroline Weir, asistirá acompañada por un empleado del club.
Los ganadores en 2024
Esta es la nómina de los ganadores de los premios en 2024: el Balón de Oro masculino: Rodri (España, Manchester City); el Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (España, Barcelona); el Trofeo Kopa: Lamine Yamal (España, Barcelona); el Trofeo Yashin: Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa); el Trofeo al Entrenador del Año en el fútbol masculino: Carlo Ancelotti (Italia, Real Madrid); el Trofeo al Entrenador/a del Año en el fútbol femenino: Emma Hayes (Inglaterra, Chelsea/selección nacional de Estados Unidos); el Trofeo al Club del Año masculino: Real Madrid; el Trofeo al Club del Año femenino: Barcelona; el Trofeo Gerd Müller: Harry Kane (Inglaterra, Bayern) y Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid); Premio Sócrates: Jenni Hermoso (España, Tigres UANL).
Los ganadores latinos del Balón de Oro
En la historia del Balón de Oro varios latinoamericanos fueron reconocidos: Alfredo Di Stéfano, lo ganó en 1957 y 1959 como jugador del Real Madrid y de la selección española; Ronaldo Nazário lo obtuvo en 1997 con Inter y en 2002 con el Real Madrid, Rivaldo, lo ganó en 1999, Ronaldinho en 2005 y Kaká en 2007. Después llegó el tiempo de Lionel Messi, que se quedó con el premio en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con esta cifra superó a Cristiano Ronaldo y se convirtió en el futbolista más laureado en la historia del galardón.
Quiénes son los favoritos
Si bien se reparten diversas distinciones, el galardón más esperado es al mejor jugador del mundo y en la rama masculina. En ese rubro aparecen muchos nombres, incluso Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister están en la nómina, aunque los máximos favoritos, según los medios especializados, son: Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Vitinha y Erling Haaland.
Bienvenidos al minuto a minuto de la entrega del Balón de Oro
Bienvenidos a la transmisión en vivo de la gala de la entrega del Balón de Oro, que se realizará en el Theatre du Chateleten, en París. La ceremonia del premio otorgado por la revista France Football que reconoce al mejor futbolista de la temporada, arranca a las 16 y será televisada por Disney+ Premium.
