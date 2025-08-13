Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados

La gala se realizará el lunes 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París; hay tres argentinos ternados en diferentes categorías
- 5 minutos de lectura'
El Balón de Oro 2024-2025 ya tiene a todos los nominados en cada una de las 10 categorías para la ceremonia que la revista France Football, que entrega los premios en soledad desde 2016 cuando se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París, Francia.
Hay 30 ternados al mejor jugador, el más relevante entre todos los trofeos. Sobresalen los que, desde antes del anuncio, son los favoritos a quedarse con la distinción: Ousmane Dembélé y Vitinha de PSG junto a Lamine Yamal de Barcelona. También figuran los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. De los candidatos, ninguno obtuvo anteriormente el premio, por lo que habrá un ganador de estreno.
Emiliano ‘Dibu’ Martínez es el otro representante nacional y figura en la lista del premio Lev Yashin al mejor arquero, premio que recibió consecutivamente en 2023 y 2024. Compiten con, entre otros, Gianluigi Donnarumma (PSG), Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yann Sommer (Inter).
Para esta edición se tiene en cuenta lo hecho por los deportistas de julio de 2024 a junio de 2025. El jurado lo conforman 100 periodistas del centenar de países que están mejor ubicados en el ranking de la FIFA. En la categoría de mejor entrenador, es decir el galardón Johan Cruyff, no figura Lionel Scaloni el DT de la selección argentina.
De las otras ocho categorías que tiene el Balón de Oro, en el premio Kopa al futbolista Sub 21 de mejor rendimiento el gran favorito es Yamal. En ese listado también figura el brasileño Estevão, único sudamericano quien brilló la temporada pasada en Palmeiras y lo compró Chelsea.
En la rama femenina, las máximas favoritas al Balón de Oro son tres españolas que, paradójicamente, recientemente perdieron la final de la Eurocopa a manos de Inglaterra. Una es Aitana Bonmatí, futbolista de Barcelona ganadora de las últimas dos ediciones que, en la consideración, está por detrás de su compañera Alexia Putellas -poseedora de la distinción en 2021 y 2022- y Mariona Caldentey de Arsenal de Inglaterra.
Todos los nominados al Balón de Oro 2025
Mejor jugador
- Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
- Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
- Lautaro Martínez (Inter, Italia).
- Joao Neves (PSG, Francia).
- Nuno Mendes (PSG, Francia).
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
- Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
- Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
- Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
- Pedri (Barcelona, España).
- Scott McTominay (Nápoli, Italia).
- Robert Lewandowski (Barcelona, España).
- Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
- Achraf Hakimi (PSG, Francia).
- Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
- Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
- Denzel Dumfries (Inter, Italia).
- Désiré Doué (PSG, Francia).
- Jude Bellingham (Real Madrid, España).
- Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
- Lamine Yamal (Barcelona, España).
- Vitinha (PSG, Francia).
- Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
- Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
- Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
- Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
- Fabián Ruiz (PSG, Francia).
- Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
- Raphina (Barcelona, España).
Lev Yashin (mejor arquero)
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).
- Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).
- Lucas Chevalier (Lille, Francia).
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España).
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).
- Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).
- David Raya (Arsenal, Inglaterra).
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).
- Yann Sommer (Inter, Italia).
Premio Kopa (mejor jugador Sub 21)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).
- Pau Cubarsi (Barcelona, España).
- Désiré Doué (PSG, Francia).
- Estevao (Palmeiras, Brasil).
- Dean Huijsen (Real Madrid, España).
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).
- Rodrigo Mora (Porto, Portugal).
- Joao Neves (PSG, Francia).
- Lamine Yamal (Barcelona, España).
- Kenan Yildiz (Juventus, Italia).
Premio Johan Cruyff (mejor entrenador masculino)
- Antonio Conte (Nápoli, Italia).
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).
- Hansi Flick (Barcelona, España).
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).
Club del año masculino
- Barcelona (España).
- Botafogo (Brasil).
- Chelsea (Inglaterra).
- Liverpool (Inglaterra).
- París Saint Germain (Francia).
Mejor jugadora
- Alexia Putellas (Barcelona, España).
- Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).
- Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).
- Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
- Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
- Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).
- Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).
- Sofía Cantore (Juventus, Italia).
- Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).
- Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).
- Melchie Dumornay (Lyon, Francia).
- Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).
- Cristiana Girelli (Juventus, Italia).
- Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).
- Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).
- Patri Guijarro (Barcelona, España).
- Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).
- Lindsey Heaps (Lyon, Francia).
- Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).
- Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).
- Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).
- Clara Mateo (París FC, Francia).
- Ewa Pajor (Barcelona, España).
- Claudia Pina (Barcelona, España).
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).
- Caroline Weir (Real Madrid, España).
- Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).
Mejor arquera
- Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).
- Catalina Coll (Barcelona, España).
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).
- Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).
Mejor jugadora Sub 21
- Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).
- Linda Caicedo (Real Madrid, España).
- Wieke Kaptein (Chelsea).
- Vicky López (Barcelona).
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).
Premio Johan Cruyff (mejor entrenador femenino)
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).
- Arthur Elias (selección de Brasil).
- Justine Madugu (selección de Nigeria).
- Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).
Club del año femenino
- Arsenal (Inglaterra).
- Barcelona (España).
- Chelsea (Inglaterra).
- Lyon (Francia).
- Orlando Pride (Estados Unidos).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Balón de Oro
- 1
Hernán Galíndez, el argentino nacionalizado ecuatoriano, enfrenta una doble discriminación
- 2
Lucas Zelarayán, la otra cara del fútbol argentino: cuando la pasión le gana por goleada al dinero
- 3
Murió el atleta italiano Mattia Debertolis, que estaba internado en estado crítico tras colapsar en los Juegos Mundiales de China
- 4
Libertad vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online